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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Sakhir GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler

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Sakhir GP öncesi: Kullanılan/kullanılmayan lastikler
Ekleyen:
, Editör

Pirelli, 2020 Sakhir GP öncesinde pilotların sahip olduğu kullanılmış ve kullanılmamış lastik hamuru sayılarını açıkladı.

Pirelli, Sakhir Grand Prix’sine C2, C3 ve C4 lastikleri getirmişti.

Sıralama turlarının ardından Mercedes ve AlphaTauri pilotları ile Ferrari pilotu Charles Leclerc'in elinde sadece 1 set yeni C2 lastik bulunuyor.

Daniel Ricciardo, Max Verstappen, Sergio Perez ve Lance Stroll'un elinde bir set yeni C2 ve bir set yeni C3 lastik bulunurken, Carlos Sainz'ın elinde dikkat çekici şekilde 2 set orta lastik olacak.

Sebastian Vettel'de 1 set C2 ve 1 set C4 lastik bulunurken, Alex Albon'da bir set C2, bir set C3 ve iki set C4 lastik olacak.

 

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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