Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!
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George Russell, büyük şanssızlıklar yaşadığı ama harika performans gösterdiği Sakhir GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Yarışa ikinci sıradan başlayan George Russell, startla birlikte Valtteri Bottas'ı geçmeyi başardı ve pitlerden sonra farkı beş saniyenin üzerine çıkardı.
Ancak Jack Aitken'in kazası sonrası güvenlik aracının piste girmesinin ardından Mercedes, yanlış Bottas'ın lastiklerini Russell'ın aracına taktı. Bundan ötürü Russell ikinci kez pit yapmak zorunda kaldı.
Russell daha sonra ikinciliğe kadar yükseldi ve takım arkadaşı Bottas'ı kusursuz bir atakla geçti. Ancak lastik patlatınca tekrar pite girdi ve gerilere düştü.
Sonuç olarak damalı bayrağı dokuzuncu sırada görse de, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.
Bu yıl günün pilotu olanlar:
|Grand Prix
|Pilot
|Avusturya
|Alexander Albon (Red Bull)
|Steiermark
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Macaristan
|Max Verstappen (Red Bull)
|Büyük Britanya
|Lewis Hamilton (Mercedes)
|70. Yıl Dönümü
|Max Verstappen (Red Bull)
|İspanya
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Belçika
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|İtalya
|Pierre Gasly (AlphaTauri)
|Toskana
|Daniel Ricciardo (Renault)
|Rusya
|Max Verstappen (Red Bull)
|Eifel
|Nico Hülkenberg (Racing Point)
|Portekiz
|Sergio Pérez (Racing Point)
|Emilia-Romagna
|Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
|Türkiye
|Sebastian Vettel (Ferrari)
|Bahreyn
|Romain Grosjean (Haas)
|Sakhir
|George Russell (Mercedes)
2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:
|Pilot
|Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
|Max Verstappen
|28
|Sebastian Vettel
|18
|Lewis Hamilton
|8
|Daniel Ricciardo
|8
|Valtteri Bottas
|6
|Charles Leclerc
|5
|Sergio Pérez
|4
|Kimi Räikkönen
|4
|Pierre Gasly
|3
|Romain Grosjean
|3
|Fernando Alonso
|2
|Lando Norris
|2
|Alexander Albon
|2
|Nico Hülkenberg
|2
|Daniil Kvyat
|
1
|Kevin Magnussen
|1
|Nico Rosberg
|1
|Lance Stroll
|1
|George Russell
|1
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Bu Haber Hakkında
|Seri
|Formula 1
|Etkinlik
|Sakhir GP
|Editör
|Kemal Şengül
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Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!
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