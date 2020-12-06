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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!

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Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!
Ekleyen:
, Editör

George Russell, büyük şanssızlıklar yaşadığı ama harika performans gösterdiği Sakhir GP'de taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Yarışa ikinci sıradan başlayan George Russell, startla birlikte Valtteri Bottas'ı geçmeyi başardı ve pitlerden sonra farkı beş saniyenin üzerine çıkardı.

Ancak Jack Aitken'in kazası sonrası güvenlik aracının piste girmesinin ardından Mercedes, yanlış Bottas'ın lastiklerini Russell'ın aracına taktı. Bundan ötürü Russell ikinci kez pit yapmak zorunda kaldı.

Russell daha sonra ikinciliğe kadar yükseldi ve takım arkadaşı Bottas'ı kusursuz bir atakla geçti. Ancak lastik patlatınca tekrar pite girdi ve gerilere düştü.

Sonuç olarak damalı bayrağı dokuzuncu sırada görse de, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot
Austria Avusturya  Thailand Alexander Albon (Red Bull)
Austria Steiermark   Sergio Pérez (Racing Point)
Hungary Macaristan   Max Verstappen (Red Bull)
 Büyük Britanya   Lewis Hamilton (Mercedes)
 70. Yıl Dönümü   Max Verstappen (Red Bull)
 İspanya   Sebastian Vettel (Ferrari)
Belgium Belçika   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy İtalya   Pierre Gasly (AlphaTauri)
Italy Toskana   Daniel Ricciardo (Renault)
 Rusya   Max Verstappen (Red Bull)
 Eifel   Nico Hülkenberg (Racing Point)
Portugal Portekiz   Sergio Pérez (Racing Point)
Italy Emilia-Romagna    Kimi Räikkönen (Alfa Romeo)
Turkey Türkiye   Sebastian Vettel (Ferrari)
Bahrain Bahreyn  Romain Grosjean (Haas)
Bahrain Sakhir  George Russell (Mercedes)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar:

Pilot Günün pilotu seçildiği yarış sayısı
 Max Verstappen 28
 Sebastian Vettel 18
 Lewis Hamilton 8
 Daniel Ricciardo 8
 Valtteri Bottas  6
 Charles Leclerc 5
 Sergio Pérez 4
 Kimi Räikkönen 4
 Pierre Gasly 3
 Romain Grosjean 3
 Fernando Alonso 2
 Lando Norris 2
Thailand Alexander Albon 2
 Nico Hülkenberg 2
 Daniil Kvyat

1
 Kevin Magnussen 1
 Nico Rosberg 1
 Lance Stroll 1
 George Russell 1
Sakhir GP: Mercedes çuvalladı, Sergio Perez ilk kez kazandı!

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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