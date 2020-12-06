Sakhir'de günün pilotu Russell oldu!

Yarışa ikinci sıradan başlayan George Russell, startla birlikte Valtteri Bottas'ı geçmeyi başardı ve pitlerden sonra farkı beş saniyenin üzerine çıkardı.

Ancak Jack Aitken'in kazası sonrası güvenlik aracının piste girmesinin ardından Mercedes, yanlış Bottas'ın lastiklerini Russell'ın aracına taktı. Bundan ötürü Russell ikinci kez pit yapmak zorunda kaldı.

Russell daha sonra ikinciliğe kadar yükseldi ve takım arkadaşı Bottas'ı kusursuz bir atakla geçti. Ancak lastik patlatınca tekrar pite girdi ve gerilere düştü.

Sonuç olarak damalı bayrağı dokuzuncu sırada görse de, taraftarlar tarafından günün pilotu seçildi.

Bu yıl günün pilotu olanlar:

Grand Prix Pilot Avusturya Alexander Albon (Red Bull) Steiermark Sergio Pérez (Racing Point) Macaristan Max Verstappen (Red Bull) Büyük Britanya Lewis Hamilton (Mercedes) 70. Yıl Dönümü Max Verstappen (Red Bull) İspanya Sebastian Vettel (Ferrari) Belçika Pierre Gasly (AlphaTauri) İtalya Pierre Gasly (AlphaTauri) Toskana Daniel Ricciardo (Renault) Rusya Max Verstappen (Red Bull) Eifel Nico Hülkenberg (Racing Point) Portekiz Sergio Pérez (Racing Point) Emilia-Romagna Kimi Räikkönen (Alfa Romeo) Türkiye Sebastian Vettel (Ferrari) Bahreyn Romain Grosjean (Haas) Sakhir George Russell (Mercedes)

2016'dan bu yana günün sürücüsü olanlar: