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Formula 1 / Sakhir GP / Son dakika

Sakhir GP'yi kaçıracak olmak Hamilton'ı "harap etti"

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Sakhir GP'yi kaçıracak olmak Hamilton'ı "harap etti"
Ekleyen:
, Grand prix editor
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Lewis Hamilton, COVİD-19 testinin pozitif çıkmasının ardından Sakhir GP'yi kaçıracağı için kendisini "harap olmuş" gibi hissettiğini söyledi.

Yedi kez F1 Dünya Şampiyonu Hamilton, Pazartesi günü girdiği COVID-19 testinin pozitif çıkmasının ardından bu hafta sonu yapılacak Sakhir GP'de mücadele edemeyecek.

İngiliz sürücü şu anda Bahreyn'deki protokoller kapsamında kendi kendini izole ediyor ve Mercedes, Hamilton'ın yerini alacak ismi önümüzdeki süreçte açıklayacak.

Hamilton, 2007'nin başından bu yana ilk kez bir yarışta yer almayacak. Ayrıca İngiliz pilot, Sergio Perez ve Lance Stroll'den sonra COVID-19'a yakalanan ve yarışta yer alamayan üçüncü F1 pilotu olacak.

Hamilton, bugün sosyal medya hesapları üzerinden açıklama yayınlarken, COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ve Sakhir GP'de yarışamayacak olmasından ötürü üzgün olduğunu söyledi.

Mercedes pilotu şöyle yazdı: "Bu hafta sonu yarışamayacağım için harap olmuş durumdayım."

"Sezona Haziran ayında başladığımızdan bu yana takımım ve ben, mümkün olan tüm önlemleri alıyoruz ve güvende kalmak için her yerde kurallara uyuyoruz."

"Maalesef geçen hafta üç testim negatif çıksa da, dün sabah hafif semptomlarla uyandım ve sonrasında yaptırdığım test pozitif çıktı."

"Kendimi hemen 10 gün için izole ettim."

"Bu hafta sonu yarışamayacağım için gerçekten çok üzüldüm. Ama önceliğim başkalarını korumak adına gerekli protokolleri ve tavsiyeleri takip etmek."

"Sadece hafif semptomlarla, kendimi iyi şekilde hissettiğim için şanslıyım ve hem zinde hem de sağlıklı kalmak için elimden geleni yapacağım."

"Lütfen kendinize iyi bakın. Asla tamamen güvende olamazsınız. Bunlar herkes için endişe verici anlar ve hem kendimize hem de birbirimize baktığımızdan emin olmamız gerekiyor. Pozitif kalın!"

Hamilton'un Abu Dabi'deki sezon finalinde yer alıp almayacağı belli değil.

Yedi kez dünya şampiyonu, kendisini 10 gün süreyle karantinada tutacak ve ardından Yas Marina'ya gidebilmek için yeniden teste girecek. COVID-19'un vücutta kalma süresi kişiden kişide göre değiştiği için şimdilik durum belirsiz.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP Biletler
Pilotlar Lewis Hamilton
Editör Luke Smith

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