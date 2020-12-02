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Formula 1 / Son dakika

Sakhir GP'de iki DRS bölgesi olacak

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Sakhir GP'de iki DRS bölgesi olacak
Ekleyen:
, Editör

Bu hafta sonu yapılacak Sakhir Grand Prix'si öncesinde yeni pist düzeniyle alakalı yeni bilgiler yayınlandı.

Yeni pist toplamda 3.543 km uzunluğunda olacak ve bir turun 54 saniye civarında olması bekleniyor.

Pistte toplam 11 viraj yer alırken, iki ayrı DRS bölgesi olacak.

Bu DRS bölgelerinden ilki 3. virajdan dördüncü viraja kadar olan bölümde olacak. DRS algılama noktası ise ilk virajdan önce olacak.

İkinci DRS bölgesi ise start finiş düzlüğünde olacak. İkinci DRS algılama noktası ise 10. viraj öncesinde yer alacak.

Sakhir Circuit

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Editör Kemal Şengül

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