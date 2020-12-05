Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak

S Sport, bu yıl Premier Lig maçları ile çakıştığı için pek çok kez yarışı her platformun kendi kanallarında yayınlamayı tercih etmişti.

Bu hafta sonu da benzer bir yol izlenecek.

Yapılan açıklamaya göre bugün 17:00'de yapılacak antrenman turları ve 20:00'de yapılacak sıralama turları;

S Sport Plus'a ek olarak,

D-Smart 82. Kanal,

Tivibu Spor 3,

TV+ Ekstra ve Vodafone 15. Kanal'da yayınlanacak.

Pazar günkü yarış ise saat 20:10'da gerçekleştirilecek ve S Sport Plus'a ek olarak;

D-Smart 82. Kanal,

Tivibu Spor 4,

TV+ Ekstra ve Vodafone 15. Kanal'dan canlı yayınlanacak.