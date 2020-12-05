Formula 1
Formula 1
R
Formula 1
Eifel GP
11 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Portekiz GP
25 Eki
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Emilia-Romagna GP
01 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Türkiye GP
15 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Bahreyn GP
29 Kas
Etkinlik Bitti
Özet Sonuçlar
R
Formula 1
Sakhir GP
06 Ara
Yarış:
22 Saat
:
50 Dakika
:
24 Saniye
Tüm programı gör
R
Formula 1
Abu Dhabi GP
Biletler
13 Ara
FP1:
5 gün
Tüm programı gör
TÜMÜ:
Program Sonuçlar Puan Durumu
Biletler
Oturum aç

Motorsport Network

TV Bilet al Mağaza

Uygulamalarımızı indirin

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.
TV Bilet al Mağaza
Önceki
Formula 1 / Sakhir GP / Sıralama turları raporu

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!

paylaşım
yorumlar
Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın 16. yarışı olan Sakhir GP öncesinde pole pozisyonu Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın oldu.

F1 tarihinde ilk kez Bahreyn'deki pistin dış versiyonu kullanıldı ve oldukça yakın geçen seansta, hava sıcaklığı geçen haftayla benzer şekilde 25 dereceydi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü bu hafta sonu yer alamadığı Sakhir GP'de gözler Mercedes pilotlarına ve Max Verstappen'e çevrilirken, sıralama turlarının en hızlısı Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Fin pilot, son bölümdeki ilk denemelerde geride kalsa da, sonrasında yaptığı ikinci denemede 53.377 yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Bu, Bottas'ın bu yılki beşinci ve kariyerinin 16. pole pozisyonu oldu.

Hamilton'ın yerini alarak Mercedes'le ilk kez piste çıkan George Russell, Bottas'ın sadece 0.026 saniye gerisinde ikinci olurken, Max Verstappen 0.056 saniye geride üçüncü oldu.

Yarış pazar günü TSI 20:10'da gerçekleştirilecek.

Sıra Sürücü Şase Motor Zaman
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 53.377
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 53.403
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 53.433
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 53.613
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 53.790
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 53.906
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 53.957
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 54.010
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 54.154
10 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 54.200
11 France Esteban Ocon Renault Renault 53.995
12 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 54.026
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 54.175
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 54.377
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 54.693
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 54.705
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 54.796
18 United Kingdom Jack Aitken Williams Mercedes 54.892
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 54.963
20 Brazil Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 55.426
Tüm sonuçları görüntüle

3. Seans: Bottas sadece 0.026 saniye ile pole'de!

Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki AlphaTauri, iki Racing Point'e ek olarak Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo kaldı.

Seans başladıktan hemen sonra sürücüler, sahip oldukları yumuşak lastiklerle piste çıktılar.

Mercedes pilotlarının önde yer alması bekleniyordu ancak Max Verstappen 53.591 yaparak liderliğe çıkmayı başardı ve Charles Leclerc de sürpriz şekilde 53.613 yaparak ikinci sıraya çıktı. Ferrari pilotu, bu turun ardından oldukça mutluydu.

Valtteri Bottas ilk denemesinin ardından 53.760 ile üçüncü, Sergio Perez 53.798'le dördüncü ve George Russell 53.972 ile beşinci oldu.

Mercedes pilotları, kısa bir süre sonra tekrar piste çıktılar ve yeni bir deneme daha yaptılar.

Bottas sıfır set lastikle 53.377 yapıp ilk sırayı eline geçirirken Russell 53.519 yaptı ve Bottas'ın 0.142 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı.

Bottas son denemesinde derecesini geliştiremedi ancak rakiplerinin kendisini geçememesiyle pole pozisyonunu kazandı.

George Russell, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Charles Leclerc, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Russell, son zaman turunda 53.403 yaptı ve Bottas'ın sadece 0.026 saniye gerisinde ikinci oldu. İngiliz pilot bu sonuçla F1'de ilk kez bir takım arkadaşına geçildi.

Verstappen son denemesinde 53.433 yapsa da, bu tur üçüncülükten öteye gitmesi için yeterli değildi.

Ferrari ile günün yıldızlarından birisi olan Charles Leclerc 0.236 saniye geride dördüncü olurken, Racing Point pilotu Sergio Perez 0.413 sanyie geride beşinci oldu.

Daniil Kvyat iyi bir seans geçirip AlphaTauri ile altıncı olurken, Daniel Ricciardo yedinci, Carlos Sainz sekizinci, Pierre Gasly dokuzuncu ve Lance Stroll onuncu oldu.

Q3 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 9 53.377  
2 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 9 53.403 0.026
3 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 6 53.433 0.056
4 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 3 53.613 0.236
5 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 53.790 0.413
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 5 53.906 0.529
7 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 6 53.957 0.580
8 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 54.010 0.633
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 9 54.154 0.777
10 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 6 54.200 0.823
Tüm sonuçları görüntüle

2. Seans: Yakın seansın en hızlısı Verstappen!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde dereceler sürekli olarak gelişti. Başlangıçta Valtteri Bottas en hızlı isimdi. Ancak bitime yaklaşık yedi dakika kala Sergio Perez 53.787 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Dereceler o kadar yakındı ki, bir noktada Perez, Bottas, Carlos Sainz ve George Russell sadece 0.032 saniye içinde dizildiler.

Max Verstappen seansın sonunda yumuşak lastiğe geçti ve 53.647 yaparak seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Perez ikinci olurken, Bottas tıpkı Russell gibi en hızlı turun orta lastikle attı ve üçüncü oldu. Sainz dördüncü, Russell beşinci ve Charles Leclerc altıncı oldu.

Esteban Ocon, Renault ile 11. olup elenmekten kurtulamazken, Alex Albon da 12. olarak ikinci bölümde havlu attı.

Sebastian Vettel, takım arkadaşı Leclerc'in son bölüme kaldığı seansta ancak 13. olabildi. Antonio Giovinazzi 14. olurken, Lando Norris 15. olarak ikinci bölümde elendi ve o da hayal kırıklığı yaşadı.

Q2 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 11 53.647  
2 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 11 53.787 0.140
3 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 15 53.803 0.156
4 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 14 53.818 0.171
5 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 16 53.819 0.172
6 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 18 53.825 0.178
7 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 13 53.840 0.193
8 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 21 53.856 0.209
9 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 9 53.871 0.224
10 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 19 53.941 0.294
11 France Esteban Ocon Renault Renault 13 53.995 0.348
12 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 12 54.026 0.379
13 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 17 54.175 0.528
14 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 14 54.377 0.730
15 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 15 54.693 1.046
Tüm sonuçları görüntüle

1. Seans: Bottas lider, Raikkonen elendi

Kısa pist düzeninde gerçekleştirilen sıralama turlarında trafiğin büyük problem olacağı düşünülüyordu ancak seans sorunsuz şekilde gerçekleştirildi ve herhangi bir olay yoktu.

Sebastian Vettel, sıralama turlarından önce motor değiştirdi ve takım aracı sıralama turlarına yetiştirmeyi başardı.

Max Verstappen 54.037'lik turuyla uzun süre lider gitmeyi başardı, ancak Valtteri Bottas bitime 1.5 dakika kala 53.904 yaparak liderliği aldı.

Kalan süre içerisinde Bottas'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Fin pilot seansı ilk sırada tamamladı.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen ikinci olurken, George Russell ilk bölümü 0.2 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Lando Norris dördüncü, Pierre Gasly beşinci ve Sergio Perez altıncı oldu.

Yakın geçen seansta Kevin Magnussen 16. olup elenirken, Nicholas Latifi 17. ve Jack Aitken ilk sıralama turlarında 18. oldu. Aitken, son turunda hata yaptığı için Latifi'yi geçme şansını kaçırdı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile 19. olup hayal kırıklığı yaşarken, son sırada bu hafta sonu Romain Grosjean'ın Haas'taki koltuğuna geçen Pietro Fittipaldi yer aldı.

Q1 sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 8 53.904  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 3 54.037 0.133
3 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 9 54.160 0.256
4 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 9 54.194 0.290
5 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 10 54.207 0.303
6 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 6 54.236 0.332
7 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 9 54.249 0.345
8 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 9 54.301 0.397
9 France Esteban Ocon Renault Renault 7 54.309 0.405
10 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 12 54.346 0.442
11 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 3 54.388 0.484
12 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 6 54.450 0.546
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 8 54.523 0.619
14 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 7 54.595 0.691
15 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 6 54.620 0.716
16 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 9 54.705 0.801
17 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 11 54.796 0.892
18 United Kingdom Jack Aitken Williams Mercedes 9 54.892 0.988
19 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 11 54.963 1.059
20 Brazil Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 11 55.426 1.522
Tüm sonuçları görüntüle
Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları

Önceki haber

Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları
Yorumları görüntüle

Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

Çok Okunanlar Bugün

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!
Formula 1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"

Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!
Formula 1 Formula 1 / Antrenman raporu

Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Resmi: George Russell, Sakhir GP'de Hamilton'ın yerini alacak!

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
Formula 1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor

Son Haberler

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!
F1 Formula 1 / Sıralama turları raporu

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!

Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları
F1 Formula 1 / Canlı anlatım

Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”
F1 Formula 1 / Son dakika

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"
F1 Formula 1 / Son dakika

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"

Çok Okunanlar

1
Formula 1

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!

18 dk
2
Formula 1

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"

2s
3
Formula 1

Sakhir GP yine her platformun kendi kanalında yayınlanacak

9s
4
Formula 1

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”

1s
5
Formula 1

Wolff, Russell'ın liderliğinin ardından sukunet çağrısı yaptı

23s

Son Haberler

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!
F1

Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!

Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları
F1

Canlı anlatım: Sakhir GP sıralama turları

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”
F1

Ferrari: “Sainz’in Abu Dhabi testine katılmasına izin vermek ‘sağduyulu’ olur”

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"
F1

Wolff: "Russell'ın performansı, Hamilton'la olan kontrat görüşmelerini etkilemeyecek"

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor
F1

Ferrari, Vettel'in güç ünitesini değiştiriyor

Son Videolar

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı 03:51
Formula 1
22s

Grosjean'ın Bahreyn'deki kazasının sırları açığa çıktı

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor? 02:56
Formula 1
22s

Grand Prix Greats – Halo nasıl hayatları kurtarıyor?

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey 05:22
Formula 1
22s

Bahreyn'in oval pistiyle ilgili her şey

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up 11:56
Formula 1
3 Ara 2020

The Risks And Rewards of Russell's Shock Mercedes Call Up

What Saved Grosjean's Life? 14:17
Formula 1
1 Ara 2020

What Saved Grosjean's Life?

Mail listesine üye ol

Motorsport.com uygulaması

Seri

Motorsport Network.

İletişim

© 2020 Motorsport Network.. Tüm hakları saklıdır.