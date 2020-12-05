Sakhir GP: Yakın geçen seansta pole pozisyonu Bottas'ın, Russell ikinci!

F1 tarihinde ilk kez Bahreyn'deki pistin dış versiyonu kullanıldı ve oldukça yakın geçen seansta, hava sıcaklığı geçen haftayla benzer şekilde 25 dereceydi.

Mercedes pilotu Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkmasından ötürü bu hafta sonu yer alamadığı Sakhir GP'de gözler Mercedes pilotlarına ve Max Verstappen'e çevrilirken, sıralama turlarının en hızlısı Mercedes pilotu Valtteri Bottas oldu.

Fin pilot, son bölümdeki ilk denemelerde geride kalsa da, sonrasında yaptığı ikinci denemede 53.377 yaptı ve pole pozisyonunu kazandı. Bu, Bottas'ın bu yılki beşinci ve kariyerinin 16. pole pozisyonu oldu.

Hamilton'ın yerini alarak Mercedes'le ilk kez piste çıkan George Russell, Bottas'ın sadece 0.026 saniye gerisinde ikinci olurken, Max Verstappen 0.056 saniye geride üçüncü oldu.

Yarış pazar günü TSI 20:10'da gerçekleştirilecek.

3. Seans: Bottas sadece 0.026 saniye ile pole'de!

Sıralama turlarının son bölümünde iki Mercedes, iki AlphaTauri, iki Racing Point'e ek olarak Max Verstappen, Charles Leclerc, Carlos Sainz ve Daniel Ricciardo kaldı.

Seans başladıktan hemen sonra sürücüler, sahip oldukları yumuşak lastiklerle piste çıktılar.

Mercedes pilotlarının önde yer alması bekleniyordu ancak Max Verstappen 53.591 yaparak liderliğe çıkmayı başardı ve Charles Leclerc de sürpriz şekilde 53.613 yaparak ikinci sıraya çıktı. Ferrari pilotu, bu turun ardından oldukça mutluydu.

Valtteri Bottas ilk denemesinin ardından 53.760 ile üçüncü, Sergio Perez 53.798'le dördüncü ve George Russell 53.972 ile beşinci oldu.

Mercedes pilotları, kısa bir süre sonra tekrar piste çıktılar ve yeni bir deneme daha yaptılar.

Bottas sıfır set lastikle 53.377 yapıp ilk sırayı eline geçirirken Russell 53.519 yaptı ve Bottas'ın 0.142 saniye gerisinde ikinci sıraya çıktı.

Bottas son denemesinde derecesini geliştiremedi ancak rakiplerinin kendisini geçememesiyle pole pozisyonunu kazandı.

George Russell, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Charles Leclerc, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Russell, son zaman turunda 53.403 yaptı ve Bottas'ın sadece 0.026 saniye gerisinde ikinci oldu. İngiliz pilot bu sonuçla F1'de ilk kez bir takım arkadaşına geçildi.

Verstappen son denemesinde 53.433 yapsa da, bu tur üçüncülükten öteye gitmesi için yeterli değildi.

Ferrari ile günün yıldızlarından birisi olan Charles Leclerc 0.236 saniye geride dördüncü olurken, Racing Point pilotu Sergio Perez 0.413 sanyie geride beşinci oldu.

Daniil Kvyat iyi bir seans geçirip AlphaTauri ile altıncı olurken, Daniel Ricciardo yedinci, Carlos Sainz sekizinci, Pierre Gasly dokuzuncu ve Lance Stroll onuncu oldu.

Q3 sonucu:

2. Seans: Yakın seansın en hızlısı Verstappen!

Sıralama turlarının ikinci bölümünde dereceler sürekli olarak gelişti. Başlangıçta Valtteri Bottas en hızlı isimdi. Ancak bitime yaklaşık yedi dakika kala Sergio Perez 53.787 yaparak liderliği eline geçirmeyi başardı.

Dereceler o kadar yakındı ki, bir noktada Perez, Bottas, Carlos Sainz ve George Russell sadece 0.032 saniye içinde dizildiler.

Max Verstappen seansın sonunda yumuşak lastiğe geçti ve 53.647 yaparak seansı ilk sırada tamamlamayı başardı.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Perez ikinci olurken, Bottas tıpkı Russell gibi en hızlı turun orta lastikle attı ve üçüncü oldu. Sainz dördüncü, Russell beşinci ve Charles Leclerc altıncı oldu.

Esteban Ocon, Renault ile 11. olup elenmekten kurtulamazken, Alex Albon da 12. olarak ikinci bölümde havlu attı.

Sebastian Vettel, takım arkadaşı Leclerc'in son bölüme kaldığı seansta ancak 13. olabildi. Antonio Giovinazzi 14. olurken, Lando Norris 15. olarak ikinci bölümde elendi ve o da hayal kırıklığı yaşadı.

Q2 sonucu:

1. Seans: Bottas lider, Raikkonen elendi

Kısa pist düzeninde gerçekleştirilen sıralama turlarında trafiğin büyük problem olacağı düşünülüyordu ancak seans sorunsuz şekilde gerçekleştirildi ve herhangi bir olay yoktu.

Sebastian Vettel, sıralama turlarından önce motor değiştirdi ve takım aracı sıralama turlarına yetiştirmeyi başardı.

Max Verstappen 54.037'lik turuyla uzun süre lider gitmeyi başardı, ancak Valtteri Bottas bitime 1.5 dakika kala 53.904 yaparak liderliği aldı.

Kalan süre içerisinde Bottas'ı geçebilen bir isim çıkmadı ve Fin pilot seansı ilk sırada tamamladı.

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Verstappen ikinci olurken, George Russell ilk bölümü 0.2 saniye geride üçüncü sırada tamamladı.

Lando Norris dördüncü, Pierre Gasly beşinci ve Sergio Perez altıncı oldu.

Yakın geçen seansta Kevin Magnussen 16. olup elenirken, Nicholas Latifi 17. ve Jack Aitken ilk sıralama turlarında 18. oldu. Aitken, son turunda hata yaptığı için Latifi'yi geçme şansını kaçırdı.

Kimi Raikkonen, Alfa Romeo ile 19. olup hayal kırıklığı yaşarken, son sırada bu hafta sonu Romain Grosjean'ın Haas'taki koltuğuna geçen Pietro Fittipaldi yer aldı.

Q1 sonucu: