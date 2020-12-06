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Formula 1 / Sakhir GP / Sonuçlar

Sakhir GP öncesi: Yarış gridi

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Sakhir GP öncesi: Yarış gridi
Ekleyen:
Çeviren: Kemal Şengül, Editör

Sakhir Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında George Russell olacak.

1

Valtteri Bottas

 

 

 

 

 

 

 

 

2

 

 

 


 

George Russell

 

 

3

 

Max Verstappen


 

 

 

 

 

 

 

 

4

 

 

 


 

 

Monaco Charles Leclerc

 

5

 

Mexico Sergio Pérez

 


 

 

 

 

 

 

 

6

 

 

 



 

Daniil Kvyat

 

7

 

Australia Daniel Ricciardo

 

 

 

 

 

 

 

 

 

8

 

 

 

 

 

 

Carlos Sainz

 

 

9

 

Pierre Gasly


 

 

 

 

 

 

 

10

 

 

 

 

 

 

 Lance Stroll

 

 

11

 

Esteban Ocon

 

 


 


 

 

 

 

 

 

 

 

 

12

 

 

 


 

 

 

Thailand Alexander Albon


 

13

 

Sebastian Vettel

 

 

 

 

 

 

14

 

 

 



 

Italy Antonio Giovinazzi

 

 

15

Lando Norris

 

 

 


 

 

 

 

 

 

 

 

16

 

 

 


 

 

Kevin Magnussen

 

 

17

 

Nicholas Latifi


 


 

 

 

 

 

 

 

18

 

 

 

 

 



 

Jack Aitken

 

19

 

Kimi Räikkönen

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

20

 

 

 


 

 

Brazil Pietro Fittipaldi (Cezalı)

 

*Fittipaldi motor değiştirdiği için en geriden başlayacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Alt-etkinlik QU
Lokasyon Sakhir
Editör Fabien Gaillard

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