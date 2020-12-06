Sakhir GP öncesi: Yarış gridi

Sakhir Grand Prix'sine Valtteri Bottas ilk sıradan başlayacak ve yanında George Russell olacak.
|
1
|
Valtteri Bottas
|
2
|
George Russell
|
3
|
Max Verstappen
|
4
|
Charles Leclerc
|
5
|
Sergio Pérez
|
6
|
Daniil Kvyat
|
7
|
Daniel Ricciardo
|
8
|
Carlos Sainz
|
9
|
Pierre Gasly
|
10
|
Lance Stroll
|
11
|
Esteban Ocon
|
12
|
Alexander Albon
|
13
|
Sebastian Vettel
|
14
|
Antonio Giovinazzi
|
15
|
Lando Norris
|
16
|
Kevin Magnussen
|
17
|
Nicholas Latifi
|
18
|
Jack Aitken
|
19
|
Kimi Räikkönen
|
20
|
Pietro Fittipaldi (Cezalı)
*Fittipaldi motor değiştirdiği için en geriden başlayacak.
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|Editör
|Fabien Gaillard
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