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Formula 1 / Sakhir GP / Antrenman raporu

Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!

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Sakhir GP 3. antrenman: Verstappen lider, Russell yedinci!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 16. yarışı öncesinde 3. antrenman seansını Red Bull pilotu Max Verstappen ilk sırada tamamladı.

Sakhir'deki üçüncü antrenman seansı, dünle benzer şartlarda yapıldı ve hava 24 dereceyken, pist 28 dereceydi.

Seans içerisinde büyük bir olay yaşanmadı. Max Verstappen, ikinci virajın çıkışında spin atıp bir yere çarpmadan geri dönmeyi başardı. 

Ayrıca Ferrari, seansın bitimine 15 dakika kala Sebastian Vettel'in motorunu değiştirme kararı aldı. Alman pilot ondan ötürü seansın son bölümünde piste çıkamadı.

Charles Leclerc de seansın son saniyelerinde, son virajda spin attı. Ayrıca özellikle ilk virajda büyük blokaj yaşayan isimler vardı.

Zaman tablosunun en tepesinde ise Red Bull pilotu Verstappen yer aldı.

Başlangıçta Valtteri Bottas peş peşe hızlı turlar atmayı başardı ve en hızlı dereceyi 54.270'e çekti.

Ancak bitime yaklaşık 10 dakika kala Verstappen 54.064 yaparak Mercedes pilotunu geçti ve ilk sıraya yerleşti.

Kalan süre içerisinde Verstappen'i geçebilen bir isim çıkmayınca, Hollandalı pilot üçüncü seansın lideri oldu.

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Valtteri Bottas, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

Verstappen'in en yakın takipçisi, Mercedes pilotu Bottas oldu. Fin pilot, Verstappen'in 0.206 saniye ardında kaldı.

AlphaTauri'de Pierre Gasly sürpriz şekilde 54.427 yaparak üçüncü en iyi dereceyi yapmayı başardı. Fransız pilotun bu turu lider Verstappen'den 0.363 saniye daha yavaştı.

Zaman tablosunun dördüncü basamağında, dün olduğu gibi Renault pilotu Esteban Ocon yer aldı. Fransız pilot, 54.453'le Gasly'i sadece 0.026 saniye geriden takip etti.

Lando Norris, düne göre daha iyi görünen McLaren'la 54.606 yapıp beşinci sırada yer alırken, Red Bull pilotu Alex Albon 54.629'la takım arkadaşı Verstappen'in 0.565 sanyie gerisinde altıncı oldu. Taylandlı sürücü, en hızlı turunu orta lastikle attı.

Dün gerçekleştirilen antrenman turlarının en hızlı ismi olan George Russell, bugün temiz turlar atmakta zorlandı.

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Pierre Gasly, AlphaTauri AT01

Fotoğraf: Steven Tee / Motorsport Images

George Russell, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Steve Etherington / Motorsport Images

İngiliz sürücü, birden fazla kez blokaj sorunu yaşadı ve 54.664'lük derecesiyle ancak yedinci olabildi. Bu hafta sonu Lewis Hamilton'ın yerini alan genç sürücü, Verstappen'den 0.6 saniye yavaş kaldı.

Racing Point sürücüleri Sergio Perez ve Lance Stroll, düne kıyasla geride kaldılar. Perez ancak 0.614 saniye geride sekizinci olurken, Stroll 0.629 saniye geride dokuzuncu oldu.

İlk onu McLaren'dan Carlos Sainz tamamlarken, bu 10 isim sadece 0.656 saniye içinde dizildi.

Antonio Giovinazzi iyi bir seans geçirip 11. olurken, Daniil Kvyat trafik yüzünden derecesini geliştiremedi ve 12. oldu.

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Sparks fly from Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sparks fly from Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Charles Coates / Motorsport Images

Ferrari sürücüleri arasında en iyisi 54.854'lük derecesiyle Leclerc oldu. Monakolu pilot, lider Verstappen'den 0.790 saniye yavaş kalınca 13. olabildi.

Daniel Ricciardo, bir ara pist dışına taştığı seansı ancak 14. bitirebilirken, motor değiştiren Vettel 17 tur atıp 15. oldu. Leclerc ile Vettel'i sadece 0.004 saniye ayırdı.

Kimi Raikkonen'in  16. sırada tamamladığı seansı Kevin Magnussen 17., Nicholas Latifi 18., bu hafta sonu yeni motora geçtiği için ceza alan Pietro Fittipaldi 19. ve ilk F1 yarışına çıkacak Jack Aitken 20. oldu.

Sıralama turları TSI 20:00'de gerçekleştirilecek.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 23 54.064  
2 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 20 54.270 0.206
3 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 24 54.427 0.363
4 France Esteban Ocon Renault Renault 21 54.453 0.389
5 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 15 54.606 0.542
6 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 22 54.629 0.565
7 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 20 54.664 0.600
8 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 20 54.678 0.614
9 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 18 54.693 0.629
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 16 54.720 0.656
11 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 20 54.845 0.781
12 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 23 54.850 0.786
13 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 21 54.854 0.790
14 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 15 54.857 0.793
15 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 17 54.858 0.794
16 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 20 55.171 1.107
17 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 19 55.347 1.283
18 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 21 55.493 1.429
19 Brazil Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 21 55.666 1.602
20 United Kingdom Jack Aitken Williams Mercedes 23 55.670 1.606
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Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Editör Kemal Şengül

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