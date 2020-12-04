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Formula 1 / Sakhir GP / Antrenman raporu

Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

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Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!
Ekleyen:
, Editör

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilecek 16. yarışı öncesinde 2. antrenman seansını Mercedes pilotu George Russell ilk sırada tamamladı.

Sakhir'deki kısa pist düzeninde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava 25, pist sıcaklığı ise 26 dereceydi.

Sürücüler, ikinci seans başlar başlamaz piste çıkarak yeni pisti anlamaya çalıştılar. Ancak neredeyse herkes, bu yeni kısıma alışmakta zorlandı. Çoğu sürücü kayma yaşayarak pist dışına taştı.

Sebastian Vettel önce ikinci virajın çıkışında spin atarken, sonra da yeni bölümde aracının kontrolünü kaybetti ve toplamda iki spin attı. Ancak Alman pilot, aracını bir yere çarpmadan toparlamayı başardı.

Ferrari adına pek de iyi geçmeyen seansta Charles Leclerc de tahrik mili arızası yaşadı ve pite gelerek daha henüz ilk dakikalarda seansa veda etmiş oldu.

Carlos Sainz vites senkronizasyonuyla alakalı problem yaşarken, Lando Norris de tabanla ilgili bir sorun yaşadı.

Sürücüler son yarım saatte uzun sürüşlere odaklandılar ve hiçbir sürücü derecesini geliştiremedi.

Seans içerisinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın üç zaman turu silinirken, zaman tablosunun en üstünde ilk seansta olduğu gibi George Russell yer aldı.

George Russell, Mercedes F1 W11

George Russell, Mercedes F1 W11

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Max Verstappen, Red Bull Racing RB16

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Başlangıçta sert lastiklerle sürüş yapan Russell, daha sonra yumuşak lastiklere geçti ve 54.713 yapıp ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Kalan süre içerisinde İngiliz sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Russell, cuma günkü her iki seansı da ilk sırada tamamlamış oldu.

Bu hafta sonu COVID-19 nedeniyle yarışamayan Lewis Hamilton'ın yerini alan Russell, böylelikle Mercedes'le katıldığı her iki seansta da zirvede yer almış oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, sık sık arkadan kayma yaşadıkları seansta ilk beşe girmeyi başardılar.

Verstappen, Russell'ın en yakın takipçisiydi ve  54.841 yaparak seansı ikinci sırada tamamlamayı başardı. 

Üçüncü sırada son yarışların formda ismi Sergio Perez yer aldı. Meksikalı pilot, Verstappen'n 0.025 saniye ardında kalırken, lider Russell'ın da 0.153 saniye gerisindeydi.

Esteban Ocon iyi bir ikinci seans geçirdi ve 54.940 yaparak seansı dördüncü sırada tamamladı. Sadece bu dört isim 55'in altına inebildi.

Sergio Perez, Racing Point RP20

Sergio Perez, Racing Point RP20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk beşi tamamlayan isim Alex Albon oldu. Taylandlı sürücü, takım arkadaşı Verstappen'den 0.2 saniye yavaş kaldı.

AlphaTauri'de Daniil Kvyat iyi bir seans geçiren isimlerden bir tanesiydi ve Albon'un 0.032 saniye gerisinde altıncı oldu.

Lance Stroll, Racing Point ile yedinci en iyi zamanı yaparken, Renault'dan Daniel Ricciardo sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Pierre Gasly ile Carlos Sainz tamamladı.

Mercedes'te Valtteri Bottas, temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta, birden fazla kez zaman turu silinince 11. sırada yer aldı.

Bottas, en hızlı turunu sert lastikle attı.

Alfa Romeo'de Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi sırasıyla 12. ile 13. oldular. Kevin Magnussen ise Haas'la 14. oldu.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35

Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams'ta Nicholas Latifi nispeten iyi bir seans geçirip 15. olurken, aracıyla adeta tüm seans boyunca boğuşan Sebastian Vettel 1.117 saniye geride 16. oldu.

Vettel ve Norris en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.

Son dört sırada Lando Norris, Pietro Fittipaldi, Jack Aitken ve Charles Leclerc yer aldı. Leclerc zaman turu kaydedemedi.

Fittipaldi, Magnussen'den 0.3 saniye yavaş kalırken, Aitken de Latifi'den yaklaşık 0.5 saniye yavaş kaldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü 17:00'de yapılacak.

Seans sonucu:

Sıra Sürücü Şase Motor Tur Zaman Fark
1 United Kingdom George Russell Mercedes Mercedes 48 54.713  
2 Netherlands Max Verstappen Red Bull Honda 43 54.841 0.128
3 Mexico Sergio Perez Racing Point Mercedes 52 54.866 0.153
4 France Esteban Ocon Renault Renault 50 54.940 0.227
5 Thailand Alexander Albon Red Bull Honda 42 55.036 0.323
6 Russian Federation Daniil Kvyat AlphaTauri Honda 58 55.068 0.355
7 Canada Lance Stroll Racing Point Mercedes 44 55.104 0.391
8 Australia Daniel Ricciardo Renault Renault 47 55.124 0.411
9 France Pierre Gasly AlphaTauri Honda 48 55.133 0.420
10 Spain Carlos Sainz Jr. McLaren Renault 39 55.258 0.545
11 Finland Valtteri Bottas Mercedes Mercedes 52 55.321 0.608
12 Finland Kimi Raikkonen Alfa Romeo Ferrari 54 55.484 0.771
13 Italy Antonio Giovinazzi Alfa Romeo Ferrari 57 55.533 0.820
14 Denmark Kevin Magnussen Haas Ferrari 49 55.738 1.025
15 Canada Nicholas Latifi Williams Mercedes 52 55.784 1.071
16 Germany Sebastian Vettel Ferrari Ferrari 43 55.830 1.117
17 United Kingdom Lando Norris McLaren Renault 14 56.031 1.318
18 Brazil Pietro Fittipaldi Haas Ferrari 56 56.110 1.397
19 United Kingdom Jack Aitken Williams Mercedes 58 56.260 1.547
20 Monaco Charles Leclerc Ferrari Ferrari 2    
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Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Alt-etkinlik FP2
Editör Kemal Şengül

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