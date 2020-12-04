Sakhir GP 2. antrenman: Russell yine lider, Leclerc sorun yaşadı!

Sakhir'deki kısa pist düzeninde gerçekleştirilen ikinci antrenman seansında hava 25, pist sıcaklığı ise 26 dereceydi.

Sürücüler, ikinci seans başlar başlamaz piste çıkarak yeni pisti anlamaya çalıştılar. Ancak neredeyse herkes, bu yeni kısıma alışmakta zorlandı. Çoğu sürücü kayma yaşayarak pist dışına taştı.

Sebastian Vettel önce ikinci virajın çıkışında spin atarken, sonra da yeni bölümde aracının kontrolünü kaybetti ve toplamda iki spin attı. Ancak Alman pilot, aracını bir yere çarpmadan toparlamayı başardı.

Ferrari adına pek de iyi geçmeyen seansta Charles Leclerc de tahrik mili arızası yaşadı ve pite gelerek daha henüz ilk dakikalarda seansa veda etmiş oldu.

Carlos Sainz vites senkronizasyonuyla alakalı problem yaşarken, Lando Norris de tabanla ilgili bir sorun yaşadı.

Sürücüler son yarım saatte uzun sürüşlere odaklandılar ve hiçbir sürücü derecesini geliştiremedi.

Seans içerisinde Mercedes pilotu Valtteri Bottas'ın üç zaman turu silinirken, zaman tablosunun en üstünde ilk seansta olduğu gibi George Russell yer aldı.

George Russell, Mercedes F1 W11 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Max Verstappen, Red Bull Racing RB16 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Başlangıçta sert lastiklerle sürüş yapan Russell, daha sonra yumuşak lastiklere geçti ve 54.713 yapıp ilk sıraya yerleşmeyi başardı.

Kalan süre içerisinde İngiliz sürücüyü geçebilen bir isim çıkmadı ve Russell, cuma günkü her iki seansı da ilk sırada tamamlamış oldu.

Bu hafta sonu COVID-19 nedeniyle yarışamayan Lewis Hamilton'ın yerini alan Russell, böylelikle Mercedes'le katıldığı her iki seansta da zirvede yer almış oldu.

Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon, sık sık arkadan kayma yaşadıkları seansta ilk beşe girmeyi başardılar.

Verstappen, Russell'ın en yakın takipçisiydi ve 54.841 yaparak seansı ikinci sırada tamamlamayı başardı.

Üçüncü sırada son yarışların formda ismi Sergio Perez yer aldı. Meksikalı pilot, Verstappen'n 0.025 saniye ardında kalırken, lider Russell'ın da 0.153 saniye gerisindeydi.

Esteban Ocon iyi bir ikinci seans geçirdi ve 54.940 yaparak seansı dördüncü sırada tamamladı. Sadece bu dört isim 55'in altına inebildi.

Sergio Perez, Racing Point RP20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Esteban Ocon, Renault F1 Team R.S.20 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

İlk beşi tamamlayan isim Alex Albon oldu. Taylandlı sürücü, takım arkadaşı Verstappen'den 0.2 saniye yavaş kaldı.

AlphaTauri'de Daniil Kvyat iyi bir seans geçiren isimlerden bir tanesiydi ve Albon'un 0.032 saniye gerisinde altıncı oldu.

Lance Stroll, Racing Point ile yedinci en iyi zamanı yaparken, Renault'dan Daniel Ricciardo sekizinci sırada yer aldı.

İlk onu Pierre Gasly ile Carlos Sainz tamamladı.

Mercedes'te Valtteri Bottas, temiz bir tur atmakta zorlandığı seansta, birden fazla kez zaman turu silinince 11. sırada yer aldı.

Bottas, en hızlı turunu sert lastikle attı.

Alfa Romeo'de Kimi Raikkonen ve Antonio Giovinazzi sırasıyla 12. ile 13. oldular. Kevin Magnussen ise Haas'la 14. oldu.

Sebastian Vettel, Ferrari SF1000 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images Carlos Sainz Jr., McLaren MCL35 Fotoğraf: Zak Mauger / Motorsport Images

Williams'ta Nicholas Latifi nispeten iyi bir seans geçirip 15. olurken, aracıyla adeta tüm seans boyunca boğuşan Sebastian Vettel 1.117 saniye geride 16. oldu.

Vettel ve Norris en hızlı turlarını orta lastiklerle attılar.

Son dört sırada Lando Norris, Pietro Fittipaldi, Jack Aitken ve Charles Leclerc yer aldı. Leclerc zaman turu kaydedemedi.

Fittipaldi, Magnussen'den 0.3 saniye yavaş kalırken, Aitken de Latifi'den yaklaşık 0.5 saniye yavaş kaldı.

Üçüncü antrenman seansı Cumartesi günü 17:00'de yapılacak.

Seans sonucu: