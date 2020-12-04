Sakhir GP: 1. antrenmanda Russell lider, Verstappen ikinci

Seans boyunca sürücülerin çoğunluğu düzenli turlarını attılar ve rutin bir antrenman seansı geride kaldı. Pek çok sürücü pist limitlerini test ettikleri sırada pistin dışına taştılar ve pek çok kez blokaj yaşadılar.

Seansta sadece bir kez sanal güvenlik aracı gördük, bu da araçların pistte olmadığı bir sırada pistte olan bir parçanın alınması sebebiyle çıktı.

Bunun yanında pistte birkaç isim spin atarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldular. İkinci virajın çıkışında önce Williams pilotu Jack Aitken, ardından Red Bull pilotu Alex Albon yarım spin attılar. Albon her ne kadar bariyerlere yaklaşmış olsa da kendisini bariyerlerden çarpmaktan kurtardı.

Ancak seansı lider olarak tamamlayan isim, son şampiyon Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarışamamasının ardından Mercedes tarafından seçilen Russell oldu. İngiliz pilot, takımla çıktığı ilk seansta en hızlı isim oldu.

1.5 saatlik antrenmanda 49 tur atan Russell, 54.546'lık derecesiyle ilk seansı zirvede tamamladı.

Russell'ı, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon takip ettiler. Verstappen, Russell'ın en hızlı turundan 0.176 sn geride kalırken Albon 0.265 sn geride kaldı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise yeni takım arkadaşı Russell'ın 0.322 sn gerisinde 4. oldu.

AlphaTauri pilotları oldukça güçlü bir seans geçirdiler. Daniil Kvyat ve Pierre Gasly, Bottas'ın arkasında 5. ve 6. oldular. Gasly, seans içerisinde aynasının yamulmasının ardından bir sorun yaşadı ancak buna rağmen iyi bir performans sergiledi.

Renault pilotları Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo 7. ve 9. olurken onların arasında Ferrari'den Sebastian Vettel yer aldı. İlk 10'u tamamlayan isim ise Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc oldu. Ferrari'lerin hemen arkasında iki Racing Point ile beraber Stroll ve Perez 11-12 oldular.

McLaren cephesinde işler bu seansta pek iyi gitmedi. Carlos Sainz Jr seansı 13. sırada tamamladı ve seansın büyük çoğunluğunda garajda kaldı. Aracının sol kısmında bir sorun yaşayan Sainz'ın aracında çalışmalar devam etti. Diğer McLaren ile Lando Norris ise 16. sırada kaldı.

Alfa Romeo ile Raikkonen ile Giovinazzi ise 14-15 olarak nispeten iyi bir seansı geride bıraktılar. Haas'ta Kevin Magnussen 17. olurken Latifi 18. oldu, bu hafta sonu ilk yarışlarına çıkacak olan Pietro Fittipaldi ve Jack Aitken ise 19. ve 20. sırada seansı tamamladılar.

Sakhir GP'sinin ikinci antrenman seansı TSİ 20.30'da yapılacak. Seansı, canlı anlatımımızda takip edebilirsiniz.