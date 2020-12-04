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Formula 1 / Sakhir GP / Antrenman raporu

Sakhir GP: 1. antrenmanda Russell lider, Verstappen ikinci

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Sakhir GP: 1. antrenmanda Russell lider, Verstappen ikinci
Ekleyen:
, Editör
Yardımcı Editör: Abdullah Çelik

2020 Formula 1 Şampiyonası'nın Bahreyn'de gerçekleştirilen sondan ikinci yarışı öncesinde ilk antrenman seansını Mercedes'le ilk yarışına çıkacak olan George Russell ilk sırada tamamladı.

Seans boyunca sürücülerin çoğunluğu düzenli turlarını attılar ve rutin bir antrenman seansı geride kaldı. Pek çok sürücü pist limitlerini test ettikleri sırada pistin dışına taştılar ve pek çok kez blokaj yaşadılar. 

Seansta sadece bir kez sanal güvenlik aracı gördük, bu da araçların pistte olmadığı bir sırada pistte olan bir parçanın alınması sebebiyle çıktı.

Bunun yanında pistte birkaç isim spin atarak sarı bayrakların çıkmasına neden oldular. İkinci virajın çıkışında önce Williams pilotu Jack Aitken, ardından Red Bull pilotu Alex Albon yarım spin attılar. Albon her ne kadar bariyerlere yaklaşmış olsa da kendisini bariyerlerden çarpmaktan kurtardı. 

Ancak seansı lider olarak tamamlayan isim, son şampiyon Lewis Hamilton'ın COVID-19 testinin pozitif çıkması nedeniyle yarışamamasının ardından Mercedes tarafından seçilen Russell oldu. İngiliz pilot, takımla çıktığı ilk seansta en hızlı isim oldu.

1.5 saatlik antrenmanda 49 tur atan Russell, 54.546'lık derecesiyle ilk seansı zirvede tamamladı.

Russell'ı, Red Bull pilotları Max Verstappen ve Alex Albon takip ettiler. Verstappen, Russell'ın en hızlı turundan 0.176 sn geride kalırken Albon 0.265 sn geride kaldı.

Mercedes'in diğer pilotu Valtteri Bottas ise yeni takım arkadaşı Russell'ın 0.322 sn gerisinde 4. oldu.

 

AlphaTauri pilotları oldukça güçlü bir seans geçirdiler. Daniil Kvyat ve Pierre Gasly, Bottas'ın arkasında 5. ve 6. oldular. Gasly, seans içerisinde aynasının yamulmasının ardından bir sorun yaşadı ancak buna rağmen iyi bir performans sergiledi. 

Renault pilotları Esteban Ocon ve Daniel Ricciardo 7. ve 9. olurken onların arasında Ferrari'den Sebastian Vettel yer aldı. İlk 10'u tamamlayan isim ise Ferrari'nin diğer pilotu Charles Leclerc oldu. Ferrari'lerin hemen arkasında iki Racing Point ile beraber Stroll ve Perez 11-12 oldular.

McLaren cephesinde işler bu seansta pek iyi gitmedi. Carlos Sainz Jr seansı 13. sırada tamamladı ve seansın büyük çoğunluğunda garajda kaldı. Aracının sol kısmında bir sorun yaşayan Sainz'ın aracında çalışmalar devam etti. Diğer McLaren ile Lando Norris ise 16. sırada kaldı.

Alfa Romeo ile Raikkonen ile Giovinazzi ise 14-15 olarak nispeten iyi bir seansı geride bıraktılar. Haas'ta Kevin Magnussen 17. olurken Latifi 18. oldu, bu hafta sonu ilk yarışlarına çıkacak olan Pietro Fittipaldi ve Jack Aitken ise 19. ve 20. sırada seansı tamamladılar. 

Sakhir GP'sinin ikinci antrenman seansı TSİ 20.30'da yapılacak. Seansı, canlı anlatımımızda takip edebilirsiniz.

Sıra Sürücü Tur Zaman Fark Ara km/s
1 United Kingdom George Russell 49 54.546     233.835
2 Netherlands Max Verstappen 29 54.722 0.176 0.176 233.083
3 Thailand Alexander Albon 18 54.811 0.265 0.089 232.705
4 Finland Valtteri Bottas 44 54.868 0.322 0.057 232.463
5 Russian Federation Daniil Kvyat 40 55.011 0.465 0.143 231.859
6 France Pierre Gasly 37 55.166 0.620 0.155 231.207
7 France Esteban Ocon 49 55.273 0.727 0.107 230.760
8 Germany Sebastian Vettel 40 55.281 0.735 0.008 230.726
9 Australia Daniel Ricciardo 39 55.379 0.833 0.098 230.318
10 Monaco Charles Leclerc 35 55.449 0.903 0.070 230.027
11 Canada Lance Stroll 41 55.558 1.012 0.109 229.576
12 Mexico Sergio Perez 33 55.716 1.170 0.158 228.925
13 Spain Carlos Sainz Jr. 41 55.757 1.211 0.041 228.756
14 Finland Kimi Raikkonen 32 55.783 1.237 0.026 228.650
15 Italy Antonio Giovinazzi 35 55.858 1.312 0.075 228.343
16 United Kingdom Lando Norris 47 56.078 1.532 0.220 227.447
17 Denmark Kevin Magnussen 37 56.130 1.584 0.052 227.236
18 Canada Nicholas Latifi 48 56.764 2.218 0.634 224.698
19 Brazil Pietro Fittipaldi 24 57.077 2.531 0.313 223.466
20 United Kingdom Jack Aitken 33 57.187 2.641 0.110 223.036
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Etkinlik Sakhir GP
Alt-etkinlik FP1
Editör Efe Kahya

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