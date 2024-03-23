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Formula 1 Avustralya GP

Sainz: "Zor geçen haftalardan sonra ilk çizgide olmak inanılmaz"

Avustralya GP sıralama turlarında 2. sırayı alan Carlos Sainz, son haftaların kendisi için zor geçtiğini ama döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.

Burak Yasul
Güncel:
Scuderia Ferrari'den Carlos Sainz sıralama turlarının ardından Parc Ferme'e varıyor

Scuderia Ferrari'den Carlos Sainz sıralama turlarının ardından Parc Ferme'e varıyor

Glenn Dunbar / Motorsport Images

Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP'yi geçirdiği apandisit operasyonu sebebiyle kaçırmıştı.

Avustralya GP'de koltuğuna tekrar kavuşan Sainz, tüm seanslar boyunca Ferrari ile rekabetçi göründü.

Bugün yapılan Sıralama turlarında ise ilk iki bölümü lider tamamlayan Sainz, pole pozisyonu savaşında Max Verstappen'in 0.270 saniye gerisinde kaldı.

Sıralama turlarının hemen ardından konuşan Sainz, "Zor birkaç hafta geçirdim."

"Bugün burada olup olamayacağımı görmek için birçok gün yatakta bu anı bekledim."

"Bu hafta sonuna gelmek ve sıralama turlarında lider olduktan sonra ön sıraya yerleşmek, özellikle de bu kadar zor geçtikten sonra, neredeyse inanamıyordum."

"Ama burada olduğum için çok mutluyum, bu hafta sonu Red Bull'lara meydan okuyacağım için çok mutluyum."

"Dün başlangıçta biraz paslanmış gibi hissettim. Ama sonra hızlandım ve nihayet hızımı bulabildim ve araçla kendimi iyi hissediyorum."

"Yalan söylemeyeceğim, orada sürerken en rahat halimde değilim ama bunu başarabilirim. Bunu acı çekmeden yapabildiğim sürece, açıkçası çok fazla rahatsızlık ve garip hisler var ama ağrım yok. Bu yüzden düz bir şekilde zorlamama izin veriyor." dedi.

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