Sainz: "Zor geçen haftalardan sonra ilk çizgide olmak inanılmaz"
Avustralya GP sıralama turlarında 2. sırayı alan Carlos Sainz, son haftaların kendisi için zor geçtiğini ama döndüğü için mutlu olduğunu söyledi.
Scuderia Ferrari'den Carlos Sainz sıralama turlarının ardından Parc Ferme'e varıyor
Glenn Dunbar / Motorsport Images
Carlos Sainz, Suudi Arabistan GP'yi geçirdiği apandisit operasyonu sebebiyle kaçırmıştı.
Avustralya GP'de koltuğuna tekrar kavuşan Sainz, tüm seanslar boyunca Ferrari ile rekabetçi göründü.
Bugün yapılan Sıralama turlarında ise ilk iki bölümü lider tamamlayan Sainz, pole pozisyonu savaşında Max Verstappen'in 0.270 saniye gerisinde kaldı.
Sıralama turlarının hemen ardından konuşan Sainz, "Zor birkaç hafta geçirdim."
"Bugün burada olup olamayacağımı görmek için birçok gün yatakta bu anı bekledim."
"Bu hafta sonuna gelmek ve sıralama turlarında lider olduktan sonra ön sıraya yerleşmek, özellikle de bu kadar zor geçtikten sonra, neredeyse inanamıyordum."
"Ama burada olduğum için çok mutluyum, bu hafta sonu Red Bull'lara meydan okuyacağım için çok mutluyum."
"Dün başlangıçta biraz paslanmış gibi hissettim. Ama sonra hızlandım ve nihayet hızımı bulabildim ve araçla kendimi iyi hissediyorum."
"Yalan söylemeyeceğim, orada sürerken en rahat halimde değilim ama bunu başarabilirim. Bunu acı çekmeden yapabildiğim sürece, açıkçası çok fazla rahatsızlık ve garip hisler var ama ağrım yok. Bu yüzden düz bir şekilde zorlamama izin veriyor." dedi.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Avustralya'da yarışlara dönmeye çalışan Sainz, iyileşme sürecini anlattı
Ferrari, aerodinamik ve süspansiyon alanlarında gelişmeyi hedefliyor
Ferrari, basında konuşulan isimlerle ilgilenmiyor, yakında 15 yeni isim takıma katılacak
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Leclerc: "Yarın iyi bir start almak önemli olacak"
Leclerc: "İlk iki yarışa göre daha iyi bir konumdayız"
Son Haberler
Tsunoda, diğer F1 takımları için 'değerini arttırmak' istiyor
Albon: "Avustralya GP puanları, Sargeant'a bir 'geri ödeme' olacak"
Leclerc: "Agresif kanat ayarı değişikliği işe yaramadı"
Norris: "Avustralya pist düzeni McLaren'in formunun ardındaki ana faktör"
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar