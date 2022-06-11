Sainz yeni egzoza geçti

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Bakü, motor gücünün ön plana çıktığı pistlerden birisi olduğu için cuma günü 12 aracın güç ünitesinde değişiklik yapılmıştı.

Cumartesi günü ise iki aracın daha güç ünitesinde değişiklik yapıldığı açıklandı.

FIA'nın yayınladığı belgeye göre Carlos Sainz, cuma gününün ardından yeni bir egzoz sistemine geçiş yaptı.

Sainz şimdiye kadar üç egzoz değiştirmişti ve böylelikle bu yılki dördüncü egzoza geçiş yapmış oldu.

Sürücüler yıl boyunca ceza almadan sekiz egzoz kullanabiliyorlar.

Ayrıca Haas da Kevin Magnussen'i bu yılki üçüncü ve son MGU-K ünitesine geçirdi. Bunun sebebi henüz açıklanmadı.