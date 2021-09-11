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Formula 1 / İtalya GP Son dakika

Sainz'ın yarışmasına izin verildi

Ekleyen:
, Featured writer
Çeviren:
Kemal Şengül
, Kıdemli Editör

Ferrari pilotu Carlos Sainz, Variante Ascari virajında geçirdiği kazanın ardından doktorlar tarafından kontrol edildi ve sprint yarışına katılmasına izin verildi. Kendisini kötü hisseden Charles Leclerc de yarışa başlayabilecek.

Sainz'ın yarışmasına izin verildi

Ferrari pilotları için İtalya'daki ikinci antrenman seansı pek de hoş geçmemişti.

Carlos Sainz, bugün gerçekleştirilen 2. antrenman seansında, Variante Ascari virajında aracının kontrolünü kaybetmiş ve büyük bir kaza yapmıştı.

Sainz araçtan kendi başına çıkabildi ancak kaza yüksek süratte gerçekleşti ve İspanyol sürücü, kazada büyük bir darbe aldı.

Bunun üzerine Sainz, tedbir amaçlı hemen tıp merkezine götürüldü ve çeşitli testlerden geçti. Bunlar temiz çıktı ve ardından kendisine daha fazla tetkik yapıldı.

Sonuç olarak İspanyol pilota, bugünkü 18 turluk sprint sıralama yarışına katılma izni verildi.

Ferrari, Sainz'ın aracını toparlayabilmek ve TSi 17:30'da gerçekleştirilecek sprint yarışına hazırlanmak için zamana karşı yarışıyor.

Sabah seansın Charles Leclerc de kendisini iyi hissetmiyordu. Fakat Monakolu pilotun da sprint yarışına katılacağı doğrulandı.

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Mercedes, Bottas'ın güç ünitesinde bir değişiklik daha yaptı

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