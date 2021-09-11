Sainz'ın yarışmasına izin verildi

Ferrari pilotları için İtalya'daki ikinci antrenman seansı pek de hoş geçmemişti.

Carlos Sainz, bugün gerçekleştirilen 2. antrenman seansında, Variante Ascari virajında aracının kontrolünü kaybetmiş ve büyük bir kaza yapmıştı.

Sainz araçtan kendi başına çıkabildi ancak kaza yüksek süratte gerçekleşti ve İspanyol sürücü, kazada büyük bir darbe aldı.

Bunun üzerine Sainz, tedbir amaçlı hemen tıp merkezine götürüldü ve çeşitli testlerden geçti. Bunlar temiz çıktı ve ardından kendisine daha fazla tetkik yapıldı.

Sonuç olarak İspanyol pilota, bugünkü 18 turluk sprint sıralama yarışına katılma izni verildi.

Ferrari, Sainz'ın aracını toparlayabilmek ve TSi 17:30'da gerçekleştirilecek sprint yarışına hazırlanmak için zamana karşı yarışıyor.

Sabah seansın Charles Leclerc de kendisini iyi hissetmiyordu. Fakat Monakolu pilotun da sprint yarışına katılacağı doğrulandı.