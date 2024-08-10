Sainz'ın Williams'a geçişiyle ilgili F1 yorumcusu Coronel: "Onun bildiği, bizim bilmediğimiz bir şeyler var"

Carlos Sainz'ın geleceği hakkında uzun süredir devam eden belirsizlik, Belçika Grand Prix'sinden sonra sona erdi ve Williams, Sainz'ın 2024 sezonunun sonunda Ferrari'den ayrılmasının ardından İspanyol pilotla anlaştığını doğruladı.

Görünüşe bakılırsa Ferrari'den Williams'a geçiş Sainz için farklı beklentileri de beraberinde getirecek. İspanyol pilot, Scuderia'da ara sıra yarış zaferi elde edebiliyordu ve dünya şampiyonluğu için ortaya ciddi bir iddia koyamasa da podyumlar asla ulaşılamaz değildi.

Ancak Williams'ta, podyumlar bile şu anda takımın rekabet seviyesinin çok ötesinde, zira takım, gridin arkasından çıkıp F1'in orta sıralarına katılmak için mücadele ediyor.

14 yarıştan sadece dört puan toplayan Williams, şampiyonada dokuzuncu sırada yer alıyor ve Grove merkezli ekibi, Alpine ve Sauber/Audi'den gelen teklifleri geri çevirerek seçen Sainz'ın kararı, önde gelen Hollandalı yorumcu Tom Coronel tarafından tereddütle karşılandı.

RacingNews365 podcast'inde konuşan Coronel, Sainz'ın bu hamlesini beklemediğini söyledi.

Sainz’ın Williams’a geçiş kararını değerlendiren Coronel, "Bu kararı verirken Sainz'ın 'Orada işler daha kötüye gidemez' diye düşündüğünü hissediyorum."

"Orası sadece daha iyi olabilir ve o zaman takıma gerçekten bir şeyler katabilirsiniz."

"Tabii ki motorun Mercedes ve McLaren ile aynı olduğunu unutmamalıyız. Yani bu araçta bir potansiyel olmalı." dedi.

Coronel, Williams'ın olanaklarının hala Ferrari, Mercedes, Red Bull, McLaren ve Aston Martin gibi takımların gerisinde olduğuna dikkat çekti. Bu nedenle Sainz'ı bu geçişe ikna eden bir şeyler olduğunu ve Sainz'ın bunun farkında olduğunu düşünüyor.

"Tabii ki Williams'ın tesisleri biraz eski."

"Aston Martin ve Williams'ı karşılaştırırsanız, bir yanda tüm yüksek teknolojiye sahip son teknoloji bir fabrika, diğer yanda ise en eskisi var.”

Williams factory hedge Fotoğraf: Motorsport Images

"Bu fark çok büyük. Bizim bilmediğimiz ama onun bildiği bir şeyler olmalı.”

“Bu, neden oraya imza attığını açıklıyor. Audi, gelecekte iyi olabilir. Ancak önemli olan şu an ve şu an en kötü takım Williams değil, Audi." dedi.

Alpine ve Audi gibi iki büyük otomotiv üreticisini geride bırakarak Sainz'ı kadrosuna katan Williams’ın takım patronu James Vowles, Sainz'a şeffaf bir şekilde yaklaşmasının onu daha az kaynağa sahip Williams ekibinin daha parlak bir geleceğe sahip olacağına ikna ettiğini açıkladı.

Vowles, Sainz ile yaptığı konuşmayı, "En başından beri, ona tüm gerçekleri söyledim: ‘Geriye doğru gitmeyeceğiz. İşte nedeni, işte neye yatırım yaptığımız…İşte bu yüzden bu proje beni heyecanlandırıyor ve bunun bir parçası olmak istiyorsan bu senin seçimin.’"

"Ancak gelecekte başarılı olacağımızı ve bunun kısa vadede bize pahalıya mal olacağını biliyorum ve dürüstlük ve şeffaflığın karşılığını aldığımıza eminim.”

“Araçta ekstra ağırlık olmasına rağmen, aracın gerçek aerodinamik performansı makul bir seviyede. Sadece o ağırlığı azaltmamız gerekiyor ki önde savaşmaya başlayabilelim.”

“Bence Carlos'un gördüğü şey, içinde bulunacağı durumda ihtiyacı olan şeyin güçlü bir liderlik olduğu -kendimi tarif etmiyorum, onun kelimelerini kullanıyorum- ve bunu sağlayacak olan tek bir kişi değil, bir ekip ve bu ileriye gitmek için doğru yatırım. O da bunu bizimle birlikte görebiliyor.”

"Bu, Williams için çok büyük bir olay. Dünyadaki en iyi sürücülerden ikisine sahip olmak ve onların önlerde savaşması… “

"Bence bu, orada olmak için gereken yatırımı yapmaya hazır olduğumuzun bir işareti ve sizin göremediğiniz birçok şey var.”

"Ben Carlos'a içeride neleri değiştirdiğimizi gösterdim ve siz muhtemelen bunları asla göremeyeceksiniz. Heyecan verici olan da bu." diyerek açıkladı.