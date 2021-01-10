Sainz'ın tutarlılığı Ferrari'yi etkilemiş

Ferrari, 2020 Formula 1 sezonu öncesinde Sebastian Vettel'in sezon sonunda bitecek kontratını uzatmama kararı almıştı.

İtalyan ekibin adı başlangıçta Daniel Ricciardo için anılsa da, takım tercihini Carlos Sainz Jr'dan yana kullandı.

Sainz, F1'de 118 yarışa çıktı ve bunların 65'inden puanla ayrıldı. Toplamda 27 kez yarış dışı kalan Sainz'ın ortalama finiş pozisyonu 8,96 , grid pozisyonu ise 10,87.

Mattia Binotto, Sainz kararını şu sözlerle açıkladı: "Carlos Sainz'in takımımız için mükemmel olacağına eminim."

"Önceliğimiz takımlar şampiyonası ve bunun için her yarışta maksimum puan kazanmanız gerekiyor ve Carlos çok tutarlı."

"Dikkat ettiğimiz ilk şey buydu. Sürekli olarak mükemmel bir hıza sahip olan, saldırmayı ve savunmayı bilen sürücülerden biri. Aynı zamanda sürekli finiş görmeyi başarıyor. Carlos, takımlar şampiyonasında yüksek sonuçlar elde etmemize yardımcı olacak."

"Carlos'un hızını analiz ettik. Açıkçası çok hızlı bir pilot ve bunu ilk sezonunda mükemmel sonuçlar elde eden Lando Norris karşısında da gösterdi. Ayrıca Carlos çok çalışkan bir pilot. Ona teklif yapmadan önce, takımla nasıl iletişim kurduğunu öğrenmek için tüm telsiz mesajlarını dinledik. Tüm bunları yaklaşımıyla ilgili çok şey anlatıyordu."

"Bizim açımızdan bir yarışçıda bulunması gereken tüm özellikleri taşıyor. Henüz çok genç, ancak Formula 1'de büyük bir tecrübesi var. Önünde uzun yıllar var. Onu seyretmeye geçen yıl başlamıştım. Bu yıl da ona resmi teklifte bulunduk."