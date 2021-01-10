"Sainz'ın sponsoru, Ferrari'ye geçmeyecek"

Estrella Galicia 0,0, 2013'ten bu yana Carlos Sainz'ın sponsorluğunu yapıyor ve İspanyol sürücünün McLaren'a geçmesiyle birlikte İngiliz takıma katılmıştı.

Daha önce Toro Rosso'da İspanyol pilota destek veren firma, ardından Renault'da da genç sürücüyü desteklemişti.

Sainz bu yıl Ferrari ile yarışacak ve Estrella Galicia 0.0 markasının İspanyol pilotla beraber buraya geçip geçmeyeceği merak konusu.

Ferrari, Sainz'ın sözleşmesinin başladığı 1 Ocak itibariyle sponsor listesini güncelledi ancak sponsorlar arasında Estrella Galicia 0,0 yoktu.

Ayrıca Estrella Galicia 0,0 ile McLaren arasındaki anlaşma da uzatılmadı. McLaren, 1 Ocak'ta sponsor listesini güncelledi ve İspanyol şirketin logosunun, sponsorlar arasında yer almadığı görüldü.

Konu hakkında özel bir haber yayınlayan Decalspotters, Sainz'ın sponsorun kendisiyle beraber Ferrari'ye geçmeyeceğini iddia etti.

Habere göre şirket, kaynaklarını büyük oranda motosiklet şampiyonalarına ayıracak.

Şu anda Marc VDS ekibiyle bağlantısı olan şirket, Alex ile Marc Marquez kardeşlerin de kişisel sponsoru konumunda yer alıyor.

Şimdilik konu hakkında herhangi bir açıklama gelmedi.