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Formula 1 / Avusturya GP Son dakika

Sainz'ın sorun yaşadığı motor ikinci versiyon muydu?

Avusturya'da, içten yanmalı motorda ortaya çıkan sorunun ardından yolda kalan Carlos Sainz için bazı iyi haberler var. Burada kullanılan ünite, Silverstone'da kullanılan yeni motor değil, zaten çok sayıda yarış tamamlamış ikinci versiyondu. Yine de Ferrari, Paul Ricard'da yeni bir güç ünitesine geçecek ve böylelikle Sainz, grid cezası alacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Ezel Tan
, Editör
Sainz'ın sorun yaşadığı motor ikinci versiyon muydu?
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Carlos Sainz, Avusturya'da Max Verstappen'i zorlarken sorun yaşamış ve aracının arka kısmı tamamen alev almıştı. Bu sorun nedeniyle Ferrari, muhtemel bir dubleyi kaçırırken, Sainz şampiyonluk savaşında büyük darbe aldı.

F1-75'e giderek daha fazla alışan İspanyol sürücü, sıralama turlarında Leclerc'in sadece 0.053 saniye ardındaydı ve çok pozitif ivmeyle Avusturya'ya gelmişti. Ancak şimdi şampiyonluk şansı büyük oranda rakiplerinin yaşayacağı sorunlara bağlı.

Bu sebeple Madridli sürücünün hayal kırıklığı yaşaması çok doğal. Ancak Motorsport.com İtalya'nın kaynaklarına göre pozitif olması için de bazı sebepler var. Başlangıçta araçta Silverstone'da kullanılmaya başlanan üçüncü versiyon motor olduğu düşünülüyordu ancak gerçek farklı çıktı. Araçta zaten beş yarışta (Imola, Miami, İspanya, Bakü ve Kanada) kullanılmış olan ikinci versiyon motor vardı.

Kısacası bu sorun, yeni motorda değil, ömrünün yarısından fazlasını tamamlamış ikinci versiyonda çıktı.

La Ferrari F1-75 di Sainz subito dopo l'incendio dovuto al ko di motore nel GP d'Austria

La Ferrari F1-75 di Sainz subito dopo l'incendio dovuto al ko di motore nel GP d'Austria

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

Mattia Binotto, sorunun Leclerc'in Bakü'de yaşadığıyla aynı olabileceğini doğrulamış fakat bu problemi kısa vadede çözmelerinin zor olduğunu dile getirmişti.

Ancak motor departmanı durmaksızın çalışıyor ve Enrico Gualtieri önderliğindeki teknik ekip, kısa vadede sorunları ortadan kaldıracak bir çözüm arayışında.

Sainz'ın aracında yapılan ilk incelemeler İspanyol pilotun içten yanmalı motorunda sorun olduğunu doğruladı, ki bu ünite, Leclerc'in Bakü'de yolda kaldığıyla aynı üniteydi. Bu yüzden Ferrari'nin ana odak noktası bu ünite gibi görünüyor.

Şu anda motor gelişimi dondurulduğu için üreticiler, sadece belirli izinler alarak dayanıklılık üzerinde çalışabiliyorlar.

Sainz her halükarda Fransa'da grid cezası alacak gibi görünüyor ancak güç ünitesinde, dayanıklılık sorunlarını ortadan kaldıracak çözümler olacak.

Sainz'ın elinde yeni bir motor olsa dahi Ferrari, geçişe müsait olan Paul Ricard'da Sainz'ın iyi şekilde yükselebileceğini düşünüyor.

Eldeki motor sadece İngiltere GP'de kullanıldı ancak muhtemel bir duble hedefledikleri Hungaroring için sürprizlerle karşılaşmak istemiyorlar. Ayrıca elde sadece bir motor olduğu için, antrenmanlarda dahi bu motorun kullanılması gerekecek. Bundan ötürü Ferrari, Paul Ricard'da yeni bir güç ünitesine geçmeyi planlıyor.

Ancak kaynaklara göre Sainz, yeni güç ünitesiyle, şimdiye kadar yaşanan problemleri ortadan kaldıracak çözümlere de sahip olacak.

Mevcut duruma bağlı olarak da Leclerc'in sezonun kalan kısmında nasıl bir yol izleyeceği belirlenecek. Monakolu pilotun elinde şu anda iki tane ünite var. Bu açıdan pek endişeli görünmüyor.

Ferrari, sezonun önemli bir aşamasına giriyor: Motor problemi çözülürse, iki şampiyonada birden ciddi bir şans yakalayabilirler. Sorun devam ederse, o zaman işleri hiç kolay olmayacak.

Ferrari F1-75: ecco la power unit 066/7

Ferrari F1-75: ecco la power unit 066/7

Photo by: Uncredited

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