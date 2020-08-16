Sainz'ın soğutma sorunları motor değişikliğinin ardından çözüldü

İspanyol sürücü, son haftalarda yaşadığı sorunların ardından bugün güçlü bir performans sergiledi ve Lando Norris'in önünde yer almayı başardı.

Sainz, 70. Yıl Dönümü GP hafta sonunda soğutma problemleri ile karşılaşmıştı ve bunun üzerine McLaren, radyatör girişlerinde sorun olması ihtimaline karşı bu hafta sonu İspanyol sürücünün şasisini değiştirdi. Ancak bu sorun cuma gününde de devam etti.

Takım son seçenek olarak İspanyol pilotun güç ünitesini değişirdi ve Sainz, cumartesi günü yeni motorla birlikte aracında hiçbir sorun olmadığını söyledi.

"Kesinlikle iyi bir değişiklik oldu. Takıma ve bu karara dahil olan herkese teşekkür etmek istiyorum çünkü güç ünitesi değişikliğini bir yarış öne çekmek kolay bir karar değildi. Bunu Spa'da kullanmayı planlıyorduk.

"Sonunda o motoru burada kullanmaya karar verdik çünkü diğer motor, soğutma sorunlarına neden oluyordu ama aynı zamanda performans sorunları da vardı, ve bu yüzden doğru bir değişik yaptığımızı düşünüyorum."

"Üçüncü antrenman seansından bu yana performans ve dayanıklılık arttı, soğutma sorunu da ortadan kalktı."

"Dürüst olmak gerekirse değişiklikten memnunum ve rahatladım, çünkü son zamanlarda çok fazla baş ağrısına neden oldu."

Yedincilikten mutlu olmasına rağmen Sainz, Red Bull'dan Alex Albon'u geçebilecek potansiyele sahip olduklarını söyledi.

"Kaydedebileceğim gelişimle beraber özellikle kendi açımdan üçüncü sektörde Alex Albon'u yenebilirdim. Son seansta üçüncü sektörü oldukça iyi bir şekilde geçemedim."

"Ancak benim sektörlerim ile Lando'nun sektörlerini karşılaştırırsanız, şu an olduğumuz yerden birkaç ondalık daha önde olabilirdik."

"Albon'u yenme şansımız vardı, ama kolay değil çünkü sonunda farklı ayarlarınız, farklı sürüş tarzlarınız var."

"Belki birinci sektörde biraz daha iyiydim ve Lando da üçüncü sektörde daha iyiydi. Hepsini bir araya getirmek kolay değil. Ancak en azından yarın için güçlü bir konumdayız."

"Bence Racing Point sürücüleri tek turda net bir şekilde daha hızlılar, ama umarım yarışta biraz daha savunmasız olurlar ve onları biraz daha fazla baskı altına alabiliriz. Ancak burada çok güçlüler."

Buna rağmen Sainz, yarışta başlangıç sıralarını korumanın daha önemli olacağını düşünüyor.

"Yarışta bence ilk beşe girmek mümkün. Ama Racing Point sürücülerini geçmemiz gerekiyor, ki bu hiç kolay değil. Yarış temposu çok iyi olan bir Red Bull'u yenmemiz gerekiyor. Bu yüzden şu anda her iki aracın da başladıkları yerde bitirmesinden mutlu olacağımızı düşünüyorum."