Tüm Seriler
Prime'a abone ol

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye
Formula 1 Japonya GP

Sainz'ın Mercedes'le anlaştığı haberleri doğru değil mi?

Motorsport.com'un kaynaklarına göre Carlos Sainz'ın Mercedes ile anlaştığı iddiaları gerçeği yansıtmıyor.

Kemal Şengül
Kemal Şengül
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. pozisyon

Sam Bloxham / Motorsport Images

İtalyan Corriere dello Sport bugün Mercedes'in Carlos Sainz ile iki yıllık anlaşma imzaladığını iddia etmiş ve bu haber gündeme epey damga vurmuştu.

Fakat Motorsport.com'un kaynakları, taraflar arasında herhangi bir anlaşma olmadığını öğrendi.

Bu durum, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un son sözleriyle de uyuşuyor. Wolff, geçtiğimiz günlerde  takımın karar vermeden önce uzun süre bekleyeceğini belirtmişti.

Sainz'ın adı da İtalyan basınındaki bu haberden önce Audi ile anılıyordu hatta tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtilmişti.

Mercedes'in Sainz'dan ziyade kendi genç yeteneği Kimi Antonelli'ye odaklandığı düşünülüyor. 

Yakında F1 testlerine başlayacak Antonelli, takımın beklentilerini karşıladığı takdirde Lewis Hamilton'ın yerini alacak kişi olabilir.

Elbette Mercedes bir yandan da Max Verstappen'i gözlüyor ve anlaşma fırsatı olup olmayacağına bakıyor. Bir bakıma Verstappen'in alternatifi Sainz'dan ziyade Antonelli gibi görünüyor.

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari, 3. sıra, Basın Toplantısında

Fotoğraf: Motorsport Images

Motorsport topluluğunun bir parçası olun

Yorumlara katılın

Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

yorumlar
Önceki haber F1, 2025 takvimini açıkladı, yeni sezon Melbourne'de başlayacak!
Sonraki haber Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?
Kemal Şengül
Daha fazlası
Kemal Şengül
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"

Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"

Formula 1
Japonya GP
Alonso: "Yarışmadığım bir hayat düşünemiyorum"
F1, 2025 takvimini açıkladı, yeni sezon Melbourne'de başlayacak!

F1, 2025 takvimini açıkladı, yeni sezon Melbourne'de başlayacak!

Formula 1
Japonya GP
F1, 2025 takvimini açıkladı, yeni sezon Melbourne'de başlayacak!

Son Haberler

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor

MGP MotoGP
Amerika GP
Ducati, Marquez ve Bagnaia arasında sorun beklemiyor
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"

F1 Formula 1
Ocon: "Aracımız her anlamda kötü"
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"

F1 Formula 1
Japonya GP
Mekies: "Ricciardo yavaş yavaş formunu buluyor"
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

FE Formula E
Roma ePrix I
Misano E-Prix: Antrenmanların lideri Vergne, Cassidy büyük bir kaza yaptı

Prime

Prime içeriğini keşfedin
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Jonathan Noble
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Kevin Turner
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Lawrence Barretto
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Prime
Prime
Formula 1
Ekleyen Ben Anderson
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Daha fazlasını görüntüle

İletişim

© 2024 Motorsport Network. Tüm hakları saklıdır.

Ücretsiz üye olun

  • Favori makalelerinize hızlı erişim sağlayın

  • Son dakika haberleri ve favori sürücülerle ilgili bildirimleri yönetin

  • Yorumlarınızla sesinizi duyurun

Kayıt Oturum aç

Motorsport prime

Premium içeriği keşfedin
Prime'a abone ol

EDİSYON

Türkİye