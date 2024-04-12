Sainz'ın Mercedes'le anlaştığı haberleri doğru değil mi?

İtalyan Corriere dello Sport bugün Mercedes'in Carlos Sainz ile iki yıllık anlaşma imzaladığını iddia etmiş ve bu haber gündeme epey damga vurmuştu.

Fakat Motorsport.com'un kaynakları, taraflar arasında herhangi bir anlaşma olmadığını öğrendi.

Bu durum, Mercedes takım patronu Toto Wolff'un son sözleriyle de uyuşuyor. Wolff, geçtiğimiz günlerde takımın karar vermeden önce uzun süre bekleyeceğini belirtmişti.

Sainz'ın adı da İtalyan basınındaki bu haberden önce Audi ile anılıyordu hatta tarafların anlaşma aşamasında olduğu belirtilmişti.

Mercedes'in Sainz'dan ziyade kendi genç yeteneği Kimi Antonelli'ye odaklandığı düşünülüyor.

Yakında F1 testlerine başlayacak Antonelli, takımın beklentilerini karşıladığı takdirde Lewis Hamilton'ın yerini alacak kişi olabilir.

Elbette Mercedes bir yandan da Max Verstappen'i gözlüyor ve anlaşma fırsatı olup olmayacağına bakıyor. Bir bakıma Verstappen'in alternatifi Sainz'dan ziyade Antonelli gibi görünüyor.