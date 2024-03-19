Sainz'ın Melbourne'de yarışması planlanıyor

On gün önce Suudi Arabistan Grand Prix'sini kaçıran Carlos Sainz, bu hafta sonu Avustralya Grand Prix'sinde yerini alabilecek durumda.

Resmi ve kesin onay daha sonra gelecek ancak sezonun üçüncü yarışına katılımıyla ilgili şüphelerin büyük kısmı ortadan kalkmış durumda.

Cidde'de apandisit ameliyat olan ve cuma günü hafta sonundan çekilen Sainz, cumartesi günü padoğa gelerek herkesi şaşırtmıştı.

Yarıştan sonra Avrupa'ya dönen Sainz, şimdi Melbourne'e uçtu ve bu hafta sonu yarışacak gibi görünüyor.

Ferrari'den yapılan kısa açıklamada, "Dünden beri burada ve durumu iyi." denildi. Bu da İspanyol pilotun pazartesi günü Melbourne'e geldiğini işaret ediyor.

Sainz perşembe günü tıbbi testten geçecek ve yarışma izni alacak fakat bunun bir formalite olduğu düşünülüyor.

Eğer hafta sonu yarışamazsa, yerini bir kez daha Oliver Bearman alabilir fakat şu noktada bu pek olası durmuyor.