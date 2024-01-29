Sainz'ın kontrat görüşmeleri neden yavaş ilerliyor?

Carlos Sainz, geçen yılın Temmuz ayında, "Yeni bir sezona, uzun vadede beni neyin beklediğini bilmeden başlamayı sevmiyorum. Bunu Red Bull ve Renault ile zaten yaşadım, profesyonel bir sürücünün geleceğini bilmemesi harika bir durum değil. Kış tatilinde önceliğim bu olacak, eğer bu mümkün olmazsa etrafıma bakmam gerekecek." demiş ve geleceği hakkında çok net bir yorumda bulunmuştu.

2024 Dünya Şampiyonası'nın başlayacağı hafta sonuna beş haftadan az bir süre kaldı; Sainz'ın isteğinin kabul görme ihtimali olduğu kadar, tam tersinin olma ihtimali de var.

Charles Leclerc ile anlaşma imzalanması fakat Sainz ile aynı şeyin henüz yapılamamış olması, İspanyol sürücüyle ilgili soru işaretlerine yol açıyor.

Photo by: Glenn Dunbar / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23

Şu anda en bariz seçenek Carlos Sainz'ın kontratının yenilenmesi. Maranello'da geçirdiği üç sezonda genel olarak iyi bir iş yaptı ve Leclerc ile gridin en iyi kadrolarından birisini oluşturdu. Charles sıralama turlarında öne çıkmasını sağlayan büyük bir yeteneğe sahip olsa da, Carlos mühendisler için yararlı olan harika bir bilgi birikimine ve teknik yaklaşıma sahip.

Ferrari ve Sainz'ın temsilcileri arasındaki görüşmelerin beklenenden uzun sürdüğü bir gerçek. Her iki cephede de gerçek bir sessizlik hakim ve bu durum spekülasyonlara yol açıyor. 21 Nisan 2022'de Carlos'un 2023 ve 2024 sezonları için sözleşmesinin yenilendiği duyuruldu ve bu duyuru, Leclerc'in sezonun ilk üç yarışında iki zafer ve bir ikincilik elde ettiği bir dönemde geldi. Sainz'in o zamanki sonuçları, Bahreyn'de ikincilik ve Cidde'deki üçüncülüktü.

Bundan iki yıl sonra Sainz'ın sadece mali açıdan değil, sözleşme süresi açısından da bazı taleplerde bulunması gayet muhtemel. Senaryo 2022'den farklı ve bu durum 'sürücü' cephesinin taleplerini etkilemiş durumda.

Ferrari'nin, Leclerc ile anlaşmanın süresini bildirmekten kaçınması tesadüf değil. Eğer tahmin edildiği gibi anlaşma üç sezonluksa (sonraki iki sezon için opsiyonla birlikte), bu İtalyan ekibin Leclerc'i gelecek için önemli bir değer olarak gördüğünün bir başka kanıtı olacak.

Photo by: Erik Junius Frederic Vasseur se la ride con Carlos Sainz, ma il rinnovo dello spagnolo sta diventando più difficile del previsto

Bu senaryoda Sainz'ın rolüne uyum sağlaması kolay değil. Burada birinci ve ikinci pilottan değil, (özellikle İtalya'da her zaman gündemde olan bir konu) önceliklerden bahsediyoruz. Hamilton, Rosberg'e kıyasla Mercedes içinde her zaman bir önceliğe sahipti (ticari yönler, popülerlik, partnerlerin takdiri), ancak bu yön, Nico'nun dünya şampiyonluğunu kazanmasından da görüleceği üzere pist üstü muamelede farkılık gösterdi.

Bugün zafer, tüm Ferrari takımının Sainz'in etrafında toplandığı son Singapur Grand Prix'sinde de görüleceği üzere, tüm takım için çok önemli. Takım patronları, futboldaki antrenörler gibi oldular, eğer sonuçlar beklentilere uygun değilse en çok risk altında olan figür haline geliyorlar.

Ferrari Sainz'ın 2025/26 için mümkün olan en iyi seçim olduğunu biliyor ve Carlos da kariyeri için Maranello'da iki yıl daha kalmanın en iyi seçenek olduğunun farkında. Tüm mesele taviz vermek, -Sainz açısından- Ferrari'den biraz daha fazla takdir görmek ve Carlos'un DA takım arkadaşı kadar uzun vadeli bir kontrata sahip olmamayı kabul etmesi gibi görünüyor.

Öte yandan, iki tarafın alternatifleri de çok iyi görünmüyor. Ferrari için 2025'te tek gerçek fırsat Alexander Albon, Sainz içinse Audi ya da Aston Martin'e geçiş. Her iki durumda da bunlar en azından kağıt üzerinde ileriye doğru adımın garantisi gibi görünmeyen seçenekler.