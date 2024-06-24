Sainz'ın kapısını çalan son takım Alpine oldu!
Alpine, Carlos Sainz'la 2025 için görüşmeler yapan son F1 takımı oldu.
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari
Fotoğraf: Simon Galloway / Motorsport Images
Motorsport.com'un edindiği bilgilere göre Alpine, gelecek yıl için Carlos Sainz'la görüşmelere başlayan son Formula 1 takımı oldu.
Sainz halihazırda Williams ve Sauber'den aldığı teklifleri değerlendiriyordu fakat Alpine'in de ciddi görüşmeler gerçekleştirdiğini öğrendi.
Hatta Alpine'in Sainz'ı ikna etmek için çok cazip bir teklif sunduğu da öne sürüldü.
Birkaç ay öncesine kadar Alpine ihtimali epey düşüktü fakat son haftalarda durumu toparlamaya başladılar.
Geçen hafta sonu İspanya Grand Prix'sinde her iki sürücü de sıralamalarda son bölüme kalıp, yarışa puan aldı.
Alpine üstelik bunu Kanada'dan sonra üste üste ikinci kez başardı ve temas yaşanmasa, muhtemelen Monako'da da aynı şeyi yapabilirdi.
Sainz'ın diğer seçenekleri ise 2025 için bu kadar cazip görünmüyor.
2026'da Audi'nin fabrika ekibi olacak Sauber, bu sezon henüz puan alamadı ve takımın en iyi sonucu Bahreyn'de elde ettiği 11. sıra oldu.
Williams, Alex Albon'un Monaco Grand Prix'sindeki dokuzunculuğu sayesinde iki puana sahip olsa da, son yarışlarda geride kaldı.
Alpine'in yaptığı bu teklif, Flavio Briatore'nin Alpine'in yeni danışmanı olarak atanmasından yalnızca birkaç gün sonra geldi.
Briatore, görevi gereği sürücü kararlarına da dahil oluyor ve İspanya GP'de Luca de Meo ile birlikte yoğun bir tartışma içerisindeydi.
Briatore'nin en iyi sürücüleri takıma getirme konusunda her zaman agresif olduğu biliniyor. 1991 yılında Michael Schumacher'i Jordan'ın elinden alan Briatore, Schumacher'in dünya şampiyonu olmasına yardımcı olmuştu.
Öğrenilen bilgilere göre Briatore, sürücü seçimine dahil oluyor ve takıma mümkün olan en iyi ismi getirmek istiyor.
Ocon'un yeni sezonda Haas'a geçmesi beklenirken, Gasly'nin kontratı henüz yenilenmedi.
Sainz, sezonun geri kalanında odaklanmak istediği için geleceğinin kısa süre içerisinde netleşmesini istiyor fakat aceleci davranarak bazı seçenekleri kaçırmak istemiyor.
Babası Carlos Sainz Sr. İspanya'da Sauber ve Williams da dahil olmak üzere çeşitli misafirhanelerde görüldü.
İspanya GP'sini altıncı sırada tamamlamasının ardından Sainz, ne yapmak istediğine karar vermesinin ne kadar süreceğinden emin olmadığını söylemişti.
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