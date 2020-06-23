Sainz'ın Ferrari'ye geçişi, genç sürücüleri için ne manaya geliyor?

Gelecek sene Sebastian Vettel'in Ferrari'den ayrılacağının açıklanmasının ardından yerine Carlos Sainz'ın geçeceği, Sainz'dan boşalan McLaren koltuğuna ise Daniel Ricciardo'nun geçeceği duyuruldu. Bu, gelecek sene gridde birçok değişikliğin olacağı manasına geliyor.

Bu gelişmelerin etkilerinin tam olarak nasıl olacağı zamanla ortaya çıkacak ancak Ferrari tarafında yaşananların, mevcut pilotlar üzerinde etkisinin olacağını söyleyebiliriz.

Ancak son yaşananların aynı zamanda alt serilerde yarışan ve Ferrari sürücü programında yer alan, Ferrari ile F1 hayali kuran genç pilotlar üzerinde de etkisi olacak.

Ferrari Sürücü Akademisi'nde (FDA) yer alan pilotlardan beşi bu sene Formula 2'de mücadele edecekler ve hepsi, Jules Bianchi, Charles Leclerc ve Antonio Giovinazzi gibi F1'e girmeyi hayal ediyor.

Halihazırda Formula 2'de mücadele eden 3 Ferrari pilotuna bu sene Robert Shwartzman ve Marcus Armstrong da katılacaklar.

Ferrari'nin Alfa Romeo ile olan yakın ilişkisi, genç sürücülerin F1'e girmesine yardımcı oluyor. Daha önce Sauber olan takımla bu tür bir yol çizmek pek mümkün olmayabiliyordu. Sauber'in Alfa Romeo olması 2018'de Leclerc'in F1'e girmesine yardımcı oldu. Leclerc'den sonra ise Giovinazzi tam sene yarışma fırsatı buldu.

Ferrari Sürücü Akademisi, iki sene önce Kimi Raikkonen'den boşalacak olan koltuğa Leclerc'i geçirerek hedefine ulaştı. Aynı şekilde takımın Vettel'den uzaklaştığı süreçte Leclerc, bu sefer takımın yeni süper yıldızı olmaya hazırlanıyor.

Giuliano Alesi, BWT HWA Racelab Photo by: Carl Bingham / Motorsport Images

Vettel, Ferrari ile yeni bir anlaşma daha imzalamış olsaydı, akademide yer alan diğer genç pilotların Ferrari'de Leclerc'in yanına geçebilmesi için hazırlanma yolunda daha fazla zamanı olacaktı. Giovinazzi'nin Alfa Romeo'da kendisini kanıtlaması için biraz daha zamanı olacaktı. O bunu başaramazsa, henüz F1'e giremeyen diğer akademi pilotlarından birisi, bunu başarabileceğini kanıtlayabilirdi.

Vettel'in Ferrari'den ayrılma zamanlaması, Ferrari akademisinde bulunan gençler için de durumu karıştırmış oldu. Kısa vadede akademi içerisinden bir pilotun Ferrari'de Leclerc'in yanına geçemeyeceğinin anlaşılması üzerine Sainz ile anlaşıldı. Sainz, Giovinazzi'den bir sene daha küçük olsa da Ferrari'nin gereksinimlerini karşılamış gibi görünüyor.

Ferrari, geçtiğimiz 50 seneyi düşünürsek ilk defa bu kadar genç bir pilot ikilisiyle mücadele edecek. Sainz takımın beklentilerini karşılar ve iki senelik anlaşmasını uzatırsa, o zaman Ferrari Sürücü Akademisi'nde yer alan pilotların gelecekteki fırsatları kısıtlı olacak.

Bu süreçte Ferrari'nin Vettel sonrası dönem için kendi akademisi dışına bakmaktan başka bir çaresi yoktu. Akademi içerisinde yer alıp F1 deneyimi olan tek isim Giovinazzi'ydi ancak İtalyan sürücünün kendisi de Alfa Romeo ile geçirdiği bir senenin ardından Ferrari'ye geçişin kendisi için erken olduğunu kabul ediyor. Ferrari Sürücü Akademisi, geçtiğimiz 5 sene içerisinde Leclerc dışında pek parlak bir genç bulamasa da bu dönemde çok fazla yeteneği aynı anda elinde bulunduruyor.

Bu seneki F2 şampiyonası, Ferrari'nin sürücü akademisindeki sıralamayı yeniden yapmasını sağlayacak gibi görünüyor. F2'de Ferrari Sürücü Akademisi'nden bir pilotun şampiyon olması halinde Giovinazzi'nin Alfa Romeo'daki koltuğu tehlikeye girebilir. F2'de yarışan pilotlar, Ferrari bağlantılı bir diğer takım Haas'ta dahi yarışma fırsatı bulabilirler.

Özellikle Mich Schumacher ismi konusunda büyük baskı var. Onun soyadı ve hikayesi, F1'e girişi konusunda baskı oluşmasına neden oluyor. Bunun ilk adımları geçen sene Bahreyn'de Alfa Romeo ve Ferrari ile test yapmasıyla atılmış oldu.

Ancak Schumacher'in F2'deki ilk sezonu pek parlak geçmedi. Deneyimli pilotlar sezon boyunca öne çıktılar. Schumacher, çaylaklık sezonunda Macaristan'daki ikinci yarışta kazanmayı başardı ancak onun dışında ana yarış diyebileceğimiz ilk yarışlarda sekizincilikten daha iyi bir sonuç elde edemedi. Bunun dışında Schumacher Guanyu Zhou, hayatını kaybeden Anthoine Hubert ve Ilott gibi diğer çaylakların gerisinde kaldı.

Mick Schumacher, Ferrari F2002 Photo by: Rémi Dargegen / RM Sotheby’s

Schumacher gibi Ilott ve Alesi de F2'deki ikinci sezonlarında deneyimlerinden faydalanmayı hedefliyorlar.

Schumacher'in baskı altına girmesine neden olacak sebeplerden birisi de Prema'daki takım arkadaşının Shwartzman olacak olması. İki sürücü Avrupa F3 şampiyonasında mücadele ederken takım arkadaşıydı. O sene Schumacher şampiyon olurken Shwartzman 3. olmuştu. Shwartzman geçen sene F3 seviyesinde kalmayı tercih etti ve FIA F3'te domine ederek şampiyon oldu.

Şu anda Ferrari'de Leclerc'in yolunu izleyecek yeni ismin Shwartzman olacağı düşünülüyor. Schumacher'le Shwartzman'ın aynı takımda olacak olması ve alınacak sonuçlar, Ferrari'nin gelecek seneler için vereceği kararda etkili olabilir.

Shwartzman gibi Marcus Armstrong'un F2'deki ilk sezonu da yakından takip edilecek. Armstrong, Nyck de Vries'ın 2019'da şampiyon olduğu ART Grand Prix takımıyla mücadele edecek.

Bu iki isim, çaylaklık sezonunda şampiyon olursa 2021'de F1 hayali kurabilir mi? Şampiyonluk onlar için yeterli olacak mı?

Bu daha çok Giovinazzi'nin Alfa Romeo ile ikinci sezonunda neler yapacağına bağlı gibi. Giovinazzi, geçen seneye kötü başlamasının ardından sezonun ikinci yarısında yükselişe geçti ancak bunu bu sene de göstermek zorunda.

Giovinazzi F1'de kalmaya yetecek kadar performans gösterirse, o zaman Ferrari genç pilotlarını yönetme konusunda sıkıntı yaşayabilir. Yani bu isimlerden birisi F2'de şampiyon olsa dahi açık bir şekilde F1'de koltuk bulamayabilir. Bu durumda Ferrari yetenek konusunda değil, onları yerleştirme konusunda sıkıntı yaşar.

Ferrari'nin Leclerc'ten önceki bir diğer süper yıldızı Jules Bianchi'ydi. O dönemde GP2 ve Formula Renault 3.5'ta yarışan Bianchi, gridde daha fazla takım olması sayesinde Marussia ile F1'e girme fırsatı yakalamıştı. F1'de artık daha az koltuk olması, genç pilotlar için durumu zorlaştırıyor.

Leclerc tarzı F2'den doğrudan F1'e ve oradan Ferrari'ye yükseliş pek mümkün olmayabilir. Ancak Ferrari, genç pilotlarını uzun vadeli proje olarak değerlendirebilir ve onlardan birisinin yarış deneyimi kazanması için birden fazla sezon Alfa Romeo'da yarışmasını sağlayabilir. İki sene önce olduğu gibi yaşlanan pilotları yerine yenisini bulma gibi bir aciliyet gerektiren durum da söz konusu değil.

Sainz'ın gelişi, gelecekte Ferrari'ye geçme hayalleri kuran genç pilotlar için bir darbe oldu ancak onların yine de Ferrari hayallerini gerçekleştirme konusunda zamanları olacak. Onlar için esas mücadele, Sainz'ın yaptığı gibi doğru zamanda doğru performansı göstererek önlerine çıkacak fırsata hazır olmak olacak.