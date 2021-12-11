Sainz'ın Ferrari'de parlamasını sağlayan McLaren düzenlemesi

Sainz'ın en başından itibaren güçlü olup takım arkadaşı Charles Leclerc'in yanında güçlü sonuçlar alabilmesi, Ferrari'nin Sainz'ın eski takımı McLaren ile olan takımlar şampiyonası üçüncülük mücadelesinde kritik oldu.

Onun Ferrari'ye geçişindeki ilginç şeylerden birisi, McLaren'da kullandığına benzer bir debriyaj tasarımı kullanması oldu.

Sainz, yerini aldığı Sebastian Vettel ve Leclerc tarafından kullanılan tek kollu debriyaj pedalı yerine, McLaren'daki gibi çift kollu tasarımı tercih etti.

McLaren direksiyonu Fotoğraf: Giorgio Piola

Sainz ayrıca, McLaren'da olduğu gibi debriyaj pedalının uç kısımlarında işaret ve orta parmaklarını sokabileceği bir boşluğa sahip. Bu tür parmak yerleştirme, bazı pilotların debriyajı daha iyi hissetmesinde yardımcı oluyor.

Vettel ve Kimi Raikkonen, tek kollu debriyaja geçmeden önce benzer şekilde parmaklarını yerleştirebilecekleri pedallar kullanıyorlardı.

Raikkonen, pedala yatay bir şekilde konumlandırılan çift parmaklı tasarımda ısrarcı olmuştu. Sainz'ın kullandığı tasarımda ise bu boşluk, onun gereksinimlerine uygun bir açıda yerleştirildi.

Ferrari SF70 direksiyonu, Sebastian Vettel Fotoğraf: Giorgio Piola

Sainz, direksiyonun ön tarafına alışmakta pek kritik değişiklikler yapmasa da arka tarafı için aynısı olmadı. Sainz, direksiyonun arka tarafında çift debriyaj pedalı kullanırken aynı zamanda Leclerc'e göre daha kısa pedallar kullandı.

Bu değişiklikler küçük gibi görünebilir ancak minik ergonomik değişikliklerin performans üzerinde, özellikle de yarış startlarının önemini dikkate aldığımızda büyük etkisi olabilir.

Ferrari SF1000 direksiyonu, Charles Leclerc Fotoğraf: Giorgio Piola