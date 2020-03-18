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Formula 1 / Son dakika

Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı

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Sainz ve McLaren çalışanlarının Coronavirüs testi negatif çıktı
Ekleyen:
, Editör
18 Mar 2020 07:03

McLaren pilotu Carlos Sainz Jr'in ve diğer takım personelinin Coronavirüs'le ilgili yaptığı testler negatif çıktı.

Avustralya GP için Melbourne'e giden McLaren personelinden birisinde Coronavirüs tespit edilmiş ve takımın 14 çalışanı karantina altına alınmıştı.

McLaren, hastayla temas eden herkesi karantinaya alırken, pilotlarını da personelden mümkün olduğunda uzak tutmaya çalıştılar.

Sainz, Melbourne'den ayrıldıktan sonra İspanya'daki evine gitti ve burada kendisini tecrit etti.

Bugün kısa bir açıklama yayınlayan İspanyol sürücü, Coronavirüs testine girdiğini ve sonuçların negatif çıktığını açıkladı.

Sainz, “Avustralya'da olanlardan sonra COVID-19 testinden geçmek zorunda kaldım ve sonuçların negatif olmasından çok memnunum. Ama bu hiçbir şeyi değiştirmez, karantinada kalacağım."

"Birkaç gün boyunca hayatımı yönlendirmeye etmeye çalıştım ve biraz sıkıldım. Bence karantinadaki herkes için sıkıcı." dedi.

Öte yandan McLaren'a yakın kaynaklar karantina altına alınan 14 McLaren çalışanının Coronavirüs testinin de negatif çıktığını söylediler.

Melbourne'de yaşananlardan sonra şimdiye kadar sadece bir McLaren ve bir Pirelli çalışanında Coronavirüs tespit edildi.

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Editör Kemal Şengül

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