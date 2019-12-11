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Formula 1 / Söylenti

Sainz'ın çektiği fotoğrafı, MCL35 konseptine dair ipucu olabilir

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Sainz'ın çektiği fotoğrafı, MCL35 konseptine dair ipucu olabilir
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Çeviren: Kemal Şengül, Editör
11 Ara 2019 15:00

Formula 1 takımları genel olarak yeni araç tasarımlarına ait sırları mümkün olduğunca uzun süre gizli tutmaya çalışıyorlar ancak Carlos Sainz'ın yayınladığı fotoğrafta, McLaren'ın hava girişi kısmına dair teknik detaylar ortaya çıkmış gibi görünüyor.

Takımlar ve pilotlar, artık sezon öncesinde yapılan "koltuk ayarı" seansında fotoğraf çekiyor ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

McLaren pilotu Sainz, salı günü Woking'deydi ve 2020 McLaren MCL35 için koltuk ayarı yaptı. Daha sonra bunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

 

 

Ancak Sainz'ın kaskından yansıyan görüntüde, takımın 2020 için yapmayı planladığı tasarıma dair bazı ipuçları yer alıyor gibi görünüyordu.

Kaskın parlak kısmında, Sainz'ın oturduğu aracın hava girişinin bu yıla kıyasla farklı olduğu görüldü.

Kelimenin tam anlamıyla "kartal gözlü" gözlemciler, farklı hava girişini görebilirler.

Bunun henüz 2020 için kullanılması planlanan hava girişi olup olmadığı bilinmiyor ancak hava girişi ikiye bölünmüş durumda.

Yine de bunun sadece koltuk ayarı için kullanılan bir maket olduğu biliniyor ve MCL35'te göreceğimiz nihai tasarım olmayabilir.

Ama böyle bir tasarım değişikliği, teknik direktör James Key'in sezon başında yapmayı planladığını söylediği çeşitli değişikliklere uyuyor.

Geçmişte bu tasarımı Sauber/Alfa Romeo, Lotus, Force India ve hatta Mercedes bile kullanmıştı.

Bu tarz hava girişine sahip olan araçlar;

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Alfa Romeo C38

Alfa Romeo C38
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Fotoğraf: Sauber F1 Team

The C38 continued where the C37 had left off in terms of the blade-style rollover hoop and split airbox, giving the team multiple avenues in which to drive cool air at their power unit.

Lotus T128 double air intake

Lotus T128 double air intake
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Prior to its Caterham rebranding, ‘Team Lotus’ ran a blade rollover bar and double air intake on the T128, supplying either bank of the V8 engine with a fresh air supply.

Force India VJM04 air intake

Force India VJM04 air intake
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Fotoğraf: Giorgi Piola

The VJM04 used snorkels mounted either side of the roll blade in 2011, as it looked to drive air to the Mercedes V8 engine.

Mercedes W01 airbox comparison, full blade design

Mercedes W01 airbox comparison, full blade design
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Fotoğraf: Giorgi Piola

Mercedes' re-entry into Formula 1 in 2010 came off the back of a successful year for the Brackley based team, having run under the BrawnGP moniker the previous season. The W01 featured several novel solutions, including this blade roll over hoop and split airbox.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Pilotlar Carlos Sainz
Takımlar McLaren Şimdi al
Editör Matt Somerfield

Yarış merkezi

Avustralya GP

Avustralya GP

12 Mar - 15 Mar
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