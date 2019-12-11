Sainz'ın çektiği fotoğrafı, MCL35 konseptine dair ipucu olabilir

Takımlar ve pilotlar, artık sezon öncesinde yapılan "koltuk ayarı" seansında fotoğraf çekiyor ve bunları sosyal medya hesaplarından paylaşıyorlar.

McLaren pilotu Sainz, salı günü Woking'deydi ve 2020 McLaren MCL35 için koltuk ayarı yaptı. Daha sonra bunu Twitter hesabı üzerinden yayınladı.

Ancak Sainz'ın kaskından yansıyan görüntüde, takımın 2020 için yapmayı planladığı tasarıma dair bazı ipuçları yer alıyor gibi görünüyordu.

Kaskın parlak kısmında, Sainz'ın oturduğu aracın hava girişinin bu yıla kıyasla farklı olduğu görüldü.

Kelimenin tam anlamıyla "kartal gözlü" gözlemciler, farklı hava girişini görebilirler.

Bunun henüz 2020 için kullanılması planlanan hava girişi olup olmadığı bilinmiyor ancak hava girişi ikiye bölünmüş durumda.

Yine de bunun sadece koltuk ayarı için kullanılan bir maket olduğu biliniyor ve MCL35'te göreceğimiz nihai tasarım olmayabilir.

Ama böyle bir tasarım değişikliği, teknik direktör James Key'in sezon başında yapmayı planladığını söylediği çeşitli değişikliklere uyuyor.

Geçmişte bu tasarımı Sauber/Alfa Romeo, Lotus, Force India ve hatta Mercedes bile kullanmıştı.

Bu tarz hava girişine sahip olan araçlar;