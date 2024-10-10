Sainz Sr. oğlunun Audi'yi neden reddettiğini açıkladı

Carlos Sainz Jr, Sauber/Audi ve Alpine'den gelen tekliflere rağmen 2025 sezonu için Williams'a katılmayı tercih etti.

Birçok kişi, babasının Alman markasıyla olan bağları ve organizasyonun fabrika takımı statüsü göz önüne alındığında, mevcut Ferrari pilotunun Audi ile anlaşmasını bekliyordu.

Ancak Marca'ya konuşan babası, oğlu için bunun 'kolay bir karar olmadığını' kabul etti.

Sainz Sr, "Bu onun kararı ve biz de buna saygı duymak zorundayız."

"Kolay bir karar değildi. Ortada üç ya da dört seçenek vardı ve sonuçta geleceğine karar vermesi gereken kişi o, biz de onu mümkün olduğunca desteklemeye çalışıyoruz."

"Williams yükselmekte olan bir proje. Bu yılın sonunda daha iyi gitmeye başladı ve önümüzdeki yıl da bunu sürdüreceğini düşünüyoruz." dedi.

Carlos Sainz, Ferrari SF-24 Fotoğraf: Alastair Staley / Motorsport Images

Sainz Sr, oğlunun bulunduğu her takımı geliştirme yeteneğine ve gösterdiği profesyonelliğe dikkat çekerek Williams için büyük bir değer olduğunu söyledi.

Sainz Sr, "Carlos, çalışma şekli ve bilgi birikimiyle zaten iyi bir izlenim bıraktı."

"Hangi takıma katılırsa katılsın o takımı geliştirdi. Bu oldukça önemli ve bir pilottan her zaman talep edilecek bir özellik."

"Bu yüzden Carlos'un bu konularda ciddi ve net olduğunu düşünüyorum."

"Bu konuda her zaman onun yanında oldum. Bu yılın onun için zor bir yıl olduğu doğru, sezon başlamadan önce Hamilton'ın Ferrari'ye geçme hikayesi ortaya çıktı ve bu karmaşık bir durumdu."

"Bir baba olarak ben ve yeğenim ona yardım ettik, olası tüm seçenekleri değerlendirdik. Ama benim rolüm hep aynıydı." dedi.