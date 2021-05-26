Sainz'ın babası: "Carlos'un hayal kırıklığı aslında pozitif"

Carlos Sainz Jr, Monako'daki antrenman turlarında çok iyi bir tempo yakalamıştı ve sıralama turlarında Charles Leclerc'in neden olduğu kırmızı bayrak sonrası turunu geliştiremeyen isimlerden biriydi.

İspanyol pilot, yarışa Leclerc'in start alamamasıyla üçüncü sıradan başladı ve damalı bayrağı ikinci sırada gördü.

Bu, Sainz'ın en iyi yarış sonucuydu ve aynı zamanda Ferrari ile ilk podyumunu da almış oldu.

Ancak genç sürücünün bu podyuma çok sevinmediği görülebiliyordu ve kazanamadığı için hayal kırıklığı yaşıyor gibiydi.

Bununla beraber Sainz'ın babası Carlos Sainz, oğlunun hayal kırıklığının "anlaşılabilir" olduğunu söyledi.

Eski ralli şampiyonu, "Bana öyle geliyor ki daha fazlasını istiyor olması sadece olumlu bir tutum. O, çok hırslı ve genç biri, haliyle piste çıkıp maksimum performans göstermeyi ve kazanmayı istiyor."

“Bence biraz zaman ihtiyacı var. Birkaç gün dinlenecek ve ardından hissettiği o acı tatlı hissin kaybolacağını düşünüyorum."

"Neredeyse hiç test yapmadan beşinci yarışta bu podyumu elde ettiğinin ve bunu en hızlı sürücülerden biriyle mücadele ederek kazandığının farkına varacak. Eğer ona sezon öncesinde bunu teklif etselerdi, eminim onu kabul ederdi."

"Hafta sonundan çıkarılacak pek çok şey var ve bu yüzden sadece dinlenmesi gerekiyor."

"Formula 1 sizi sürekli sınayan bir test gibidir. ister iyi, isterse de kötü olsun, sayfayı çevirmeyi bilmelisiniz. Şahsen [kendi deneyimlerimden] iyi geçen bir günün ardından kutlama yapmamayı ve kötü geçen bir günün ardından karamsar olmaması çok iyi öğrendim." dedi.