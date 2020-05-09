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Formula 1 / Son dakika

McLaren, Sainz'ın Ferrari'ye gitmesi halinde Ricciardo'ya teklif götürebilir

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McLaren, Sainz'ın Ferrari'ye gitmesi halinde Ricciardo'ya teklif götürebilir
Ekleyen:
, Editör
9 May 2020 14:05

İspanyol basınındaki haberlere göre McLaren, Carlos Sainz'ın Ferrari'ye gitmesi halinde Daniel Ricciardo'ya teklif götürecek.

İtalyan basını ve Motorsport.com İtalya, Ferrari ve Sebastian Vettel arasındaki görüşmelerin pek de iyi gitmediğini, bu yüzden de tarafların yollarını ayırabileceğini öğrenmişlerdi.

Ferrari, Vettel'in koltuğu için seçenekleri ikiye düşürdü ve bunlardan ilki Carlos Sainz, ikincisi ise Daniel Ricciardo. Ferrari, pek çok faktörden ötürü Sainz'ı Ricciardo'ya tercih ediyor.

Eğer Sainz, Ferrari ile anlaşırsa, McLaren'daki boş koltuğa Vettel'in geçebileceği düşünülüyordu. Fakat durum pek de öyle görünmüyor.

SoyMotor.com'un özel haberine göre McLaren, B planı olarak Ricciardo'yu düşünüyor. Vettel ise şimdilik ikinci planda.

Ricciardo, Renault ile ilk yılından pek de memnun değildi ve 2020 sonunda sözleşmesi sona erecek. Avustralyalı pilot, Red Bull'da geçirdiği beş yılın ardından, dünya şampiyonu olma şansı yakalayacağı bir fırsat istiyor.

Renault, 2020 sonrasında Ricciardo ile yeni sözleşme imzalamak istiyor, ancak SoyMotor.com'un haberine göre Fransız ekip, Ricciardo'ya son iki yılda ödedikleri yıllık 20 milyon euro'luk rakamdan çok daha azını önerecek.

Sainz'ın ayrılığı sonrası da McLaren, Renault'dan beklediği teklifi alamayan Ricciardo'ya teklif götürecek.

Cyril Abiteboul de bugün, Ricciardo'ya daha az maaş teklif edeceklerini ima etmişti.

Vettel şu noktada McLaren için ikinci seçenek gibi görünüyor.

Zak Brown, 2018 yılında da Ricciardo'ya teklif götürmüş ancak Avustralyalı pilot, Renault'yu tercih etmişti.

Eğer McLaren, Ricciardo ile anlaşırsa da Vettel'in elinde Renault seçeneği kalacak.

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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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