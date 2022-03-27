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Formula 1 / Suudi Arabistan GP Haberler

Sainz'ın aracında yaşanan arıza, kısa sürede çözüldü

Ferrari pilotu Carlos Sainz'ın aracında arıza yaşandı fakat araçtaki sorun hızla giderildi ve Sainz yeniden piste çıkabildi.

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Sainz'ın aracında yaşanan arıza, kısa sürede çözüldü
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Sainz, dün gerçekleştirilen sıralama turlarını 3. sırada tamamlamıştı. Sainz, sıralama turlarının ardından verdiği demeçlerde bugünkü yarış için heyecanlı olduğunu belirtmişti.

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Ancak yarış günü, Sainz için iyi başlamadı. Yarıştan önce, her zaman olduğu gibi pit yolu açıldı ve pilotlar piste çıktılar. Sainz'ın aracında bir sorun bulundu ve mekanikerler, araç üzerinde çalışmaya başladılar. Ferrari takım patronu Mattia Binotto, endişeli duruyordu ancak basına aracın yarışa yetişeceğini belirtti. 

Binotto'nun söylediği gibi de oldu ve araçtaki sorun çözüldü. Sainz, araç üzerindeki çalışmaların bitmesinin ardından piste çıktı ve araç iyi göründü. İspanyol pilot, 20.00'de başlayacak Suudi Arabistan GP'ye üçüncü sıradan başlayabilecek gibi duruyor. 

Sky Germany, Sainz'ın aracındaki sorunun yakıt pompasıyla alakalı olduğunu öne sürdü. Sorunun kaynağı hakkında henüz takımdan bir açıklama gelmedi. Red Bull pilotlarının Bahreyn'de yolda kalmasına neden olan sorun da yakıt pompasıyla alakalıydı. 

Mekanikerler, Sainz'ın aracını 3. cebe götürdüler ve araç yarışa başlamaya hazır görünüyor. 

 
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