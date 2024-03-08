Sainz'ın ameliyatı başarılı geçti
Ferrari, ameliyata alınan Carlos Sainz Jr'ın sağlık durumunun iyi olduğunu açıkladı.
Carlos Sainz, Ferrari
Erik Junius
Çarşamba günü hastalığı nedeniyle basın seanslarını kaçıran, buna rağmen perşembe günkü antrenmana çıkan Carlos Sainz, rahatsızlığı nedeniyle bugün padokta değildi.
Sonrasında Sainz'ın apandisit rahatsızlığı yaşadığı ortaya çıktı ve acilen ameliyata alınmasına karar verildi.
İspanyol sürücü hafta sonundan çekildi ve bugün ameliyata alındı; kısa bir süre süre önce açıklama yayınlayan Ferrari, Sainz'ın durumunun iyi olduğunu duyurdu.
Yapılan açıklamada, "Carlos ameliyattan çıktı. Her şey yolunda gitti ve şu anda hastanede dinleniyor."
"Hızlı bir iyileşme için ona tüm desteğimizi gönderiyoruz." denildi.
Sainz şimdi toparlanma sürecine başlayacak ve kendisini Avustralya yarışına hazırlayacak.
Motorsport topluluğunun bir parçası olunYorumlara katılın
Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin
Son Haberler
Canlı anlatım: Suudi Arabistan GP
Horner, Verstappen ve Newey olmadan da kazanabileceklerine inanıyor
Marko: "Mintzlaff ile anlaştık, Red Bull'da kalacağım!"
Moto2 Katar: Canet yılın ilk pole pozisyonunun sahibi oldu, Deniz Öncü yarışa 20. başlayacak
Prime
Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak
Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?
Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?
Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?
Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.
Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.
Öne Çıkan Yorumlar