Sainz'ın ameliyatı başarılı geçti

Çarşamba günü hastalığı nedeniyle basın seanslarını kaçıran, buna rağmen perşembe günkü antrenmana çıkan Carlos Sainz, rahatsızlığı nedeniyle bugün padokta değildi.

Sonrasında Sainz'ın apandisit rahatsızlığı yaşadığı ortaya çıktı ve acilen ameliyata alınmasına karar verildi.

İspanyol sürücü hafta sonundan çekildi ve bugün ameliyata alındı; kısa bir süre süre önce açıklama yayınlayan Ferrari, Sainz'ın durumunun iyi olduğunu duyurdu.

Yapılan açıklamada, "Carlos ameliyattan çıktı. Her şey yolunda gitti ve şu anda hastanede dinleniyor."

"Hızlı bir iyileşme için ona tüm desteğimizi gönderiyoruz." denildi.

Sainz şimdi toparlanma sürecine başlayacak ve kendisini Avustralya yarışına hazırlayacak.