Fransa'da Sainz'ın 4. motoruna geçilecek, 4. motorla birlikte yeni hibrit sistem geliyor

İtalyan takımın hedefi, bu hafta sonu geçilmesi planlanan 4. motorda bazı güncellemelere yer vermek. Monza ya da Spa'ya getirilmesi hedeflenen hibrit güncellemesi, birkaç ekstra beygir kazanmak adına Fransa'ya gelebilir.

Bunun yanı sıra motor mühendisleri dayanıklılık alanında da yeni düzenlemeler yapmayı planlıyorlar. Sezon içerisinde arıza yapan parçalarda değişime gidildi. Ayrıca dayanıklılık için başka düzenlemeler de yapılıyor. Bu düzenlemelerin, Leclerc'in gelecek motor değişimine hazır olması gerekecek.

Avusturya'da motoru alevler içerisinde kül olan Sainz'ın hâlâ kullanabileceği 3. motoru duruyor ancak 2. motor yandığından artık oyun dışında kaldı ve sezonu tamamlamamak için geriye sadece 3. motor kalıyor.

Daha sezonu yarılamamışken, sezonun tek bir motorla [3. motor] tamamlanabileceğini düşünmek fazla iyimser olur. Yani Sainz'ın sezonun bir noktasında 4. motorunu havuza eklemesi -bunu yaptığı için de ceza alması- gerekecek.

Ferrari de bunun farkında ve kaçınılmaz olan bu cezayı, Fransa'da almayı planlıyor. Böylelikle Sainz'ın kullanabileceği 3 ve 4. motorları olacak. Başka bir arıza yaşanmaması durumunda sezon iki motorla bitirilebilecek.

Carlos Sainz's Ferrari F1-75 after the engine failure that caused his retirement

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images