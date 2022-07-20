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Formula 1 / Fransa GP Son dakika

Fransa'da Sainz'ın 4. motoruna geçilecek, 4. motorla birlikte yeni hibrit sistem geliyor

Ferrari, Carlos Sainz'ı bu hafta sonu 4. motoruna geçirmeyi planlıyor. Bu yeni motorda, ilk olarak Mick Schumacher'in Avusturya'da denediği düşünülen yeni bir hibrit sistemi yer alacak.

Franco Nugnes
Ekleyen:
Çeviren:
Can Çarpıcı
, Editör
Fransa'da Sainz'ın 4. motoruna geçilecek, 4. motorla birlikte yeni hibrit sistem geliyor
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İtalyan takımın hedefi, bu hafta sonu geçilmesi planlanan 4. motorda bazı güncellemelere yer vermek. Monza ya da Spa'ya getirilmesi hedeflenen hibrit güncellemesi, birkaç ekstra beygir kazanmak adına Fransa'ya gelebilir. 

Bunun yanı sıra motor mühendisleri dayanıklılık alanında da yeni düzenlemeler yapmayı planlıyorlar. Sezon içerisinde arıza yapan parçalarda değişime gidildi. Ayrıca dayanıklılık için başka düzenlemeler de yapılıyor. Bu düzenlemelerin, Leclerc'in gelecek motor değişimine hazır olması gerekecek. 

Avusturya'da motoru alevler içerisinde kül olan Sainz'ın hâlâ kullanabileceği 3. motoru duruyor ancak 2. motor yandığından artık oyun dışında kaldı ve sezonu tamamlamamak için geriye sadece 3. motor kalıyor. 

Daha sezonu yarılamamışken, sezonun tek bir motorla [3. motor] tamamlanabileceğini düşünmek fazla iyimser olur. Yani Sainz'ın sezonun bir noktasında 4. motorunu havuza eklemesi -bunu yaptığı için de ceza alması- gerekecek. 

Ferrari de bunun farkında ve kaçınılmaz olan bu cezayı, Fransa'da almayı planlıyor. Böylelikle Sainz'ın kullanabileceği 3 ve 4. motorları olacak. Başka bir arıza yaşanmaması durumunda sezon iki motorla bitirilebilecek. 

Ayrıca okuyun:
La Ferrari F1-75 di Carlos Sainz dopo il cedimento di motore che ne ha causato il ritiro

Carlos Sainz's Ferrari F1-75 after the engine failure that caused his retirement

Photo by: Andy Hone / Motorsport Images

En dayanıklı güç ünitesi Mercedes ise en hassas olanı da kesinlikle Ferrari'de. Avusturya'da alev alan 066/7, yüksek performans gösteren ama dayanıksız bir güç ünitesinin son göstergesi oldu.  Rakamlara bakacak olursak da Ferrari güç ünitesi kullanan takımlar, 11 yarışta en az kilometre tamamlayan takımlar oldular. 

Avusturya'da yanan motor Sainz'ın ikinci motoruydu, üçüncü motoru değildi. Yani havuzda hâlâ bir motor bulunuyor ancak Castellet'te Sainz'a dördüncü motoru takılacak. 

Yeni motorla birlikte, motor kapağında değişimler olacak. Leclerc'in Bakü'deki sorunundan sonra toplanan veriler ışığında bu alanda değişimlere gidildi. 

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari, Carlos Sainz, Ferrari

Photo by: Ferrari

Sainz'ın aracına takılacak olan 4. güç ünitesinin ömrünün de uzatılması üzerine çalışılıyor ve son olarak, normalde Belçika ya da Spa için planlanan yeni hibrit sistemi de bu 4. motorda olacak. 

Mick Schumacher'e Avusturya'da kanatlar veren çözümün bu olduğu ve bu yeni hibrit sistemi ilk olarak Schumacher'in denediği düşünülüyor ancak bu iddia, Mattia Binotto tarafından reddedilmişti. 

Bildiğiniz üzere güç ünitelerinin içten yanmalı motor tarafı donduruldu ancak elektrik bölümüne hâlâ güncellemeler getirilebiliyor ve Eylül ayına kadar da getirilebilecek. 

Fransa'da Sainz'ın aracında bulunması beklenen yeni ERS sistemiyle birkaç elektrikli beygir daha gelmesi bekleniyor. Yeni ERS sistemi Fransa'da denenirse, Ferrari'nin hedefi Fransa'da duble yapmak olacaktır. 

Charles Leclerc, Ferrari

Charles Leclerc, Ferrari

Photo by: Ferrari

Leclerc'in havuzunda bulunan ve kullanacağı iki motoru bulunuyor: 4 ve 5. motorlar. Hatırlayacağınız üzere bu iki motora da Kanada'da geçilmişti. 

Eğer 066/7'nin dayanıklılığı geliştirilirse ve motor arızaları azalırsa, Leclerc'in 4. motordan 5. motora ne zaman geçeceği konusunda daha net planlar yapılabilir. Leclerc 5. motora geçtiğinde, bu motorla birlikte yeni dayanıklılık güncellemeleri de gelebilir. 

 

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