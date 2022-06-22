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Formula 1 / Kanada GP Analiz

Sainz'ın Verstappen'le mücadelesini etkileyen kanat seçimi

Ferrari, Kanada GP'ye sürüklenmeyi düşürüp maksimum hızı arttıracak yeni bir arka kanat getirdi. Bu kanat, düzlükte hızlı Red Bull ile mücadelede kritik olacaktı.

Matt Somerfield
Ekleyen:
Yardımcı Editör:
Giorgi Piola
Çeviren:
Abdullah Çelik
Sainz'ın Verstappen'le mücadelesini etkileyen kanat seçimi
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Ancak takım Kanada GP'ye yeteri kadar güncel kanat getiremeyince, bu kanadı sadece tek bir pilot kullanabildi. Ferrari, kayırmak için olmasa da gerçekçi sebeplerden dolayı o kanadı Charles Leclerc'in aracına taktı.

Leclerc'in yarışa en geriden başlayacağını bilen ve yağmurlu sıralamalarda kaza ihtimalini dikkate alan Ferrari, bu yüzden kanadı Monakolu pilota verdi.

Leclerc bu kanadı takıp sıralamalarda kaza yapsaydı, bu durumda farklı versiyon bir kanada geçeceği için ceza alacaktı ve gridin arkasından değil, pit yolundan yarışa başlayacaktı.

Sainz için ise bu konuda risk daha fazlaydı. Bu kanat Sainz'a takılsaydı ve Sainz sıralamalarda kaza yapsaydı, bu durumda her iki pilot yarışa en geriden başlamak zorunda kalacaktı.

Yeni arka kanat, Britanya GP'den itibaren iki pilotun birden hizmetine sunulacak. Yeni arka kanadın üst planyasında ve kiriş kanadında değişiklikler bulunuyor.

Yeni kanadın orta kısmında artık daha az yük olduğu, bu yüzden düzlük performansı için bir miktar viraj performansından feragat edildiği açık.

Sainz'ın aracında yer alan yüksek yere basma gücü üreten kanatta ise tam tersi etki var. Bu, İspanyol pilotun lastiklerini daha iyi korumasını ancak düzlük hızının takım arkadaşına kıyasla daha az olmasına neden oldu.

Leclerc'in hız ölçüm noktasındaki hızı 342.7 km/s olarak ölçülürken, Sainz'ın maksimum hızı 331.3 km/s olarak ölçüldü. Bitiş çizgisinde ise Leclerc 300.6 km/s hızdayken, Sainz 194 km/s hızda kaldı.

Yeni kanadın sağladığı ekstra hız, Sainz'ın yarış sonunda Max Verstappen'le olan galibiyet mücadelesinde fark yaratabilirdi ancak yine de şu anda kesin olarak yarışın sonucu değişir miydi yoksa değişmez miydi söylemek zor.

Ferrari, pilotları arasında ayarları ayrıştıran tek takım değildi. Mercedes pilotları da sıralamalardan itibaren farklı ayarlar kullandılar.

Hamilton, düşük yere basma gücü üreten arka kanadıyla 331.1 km/s hıza ulaşırken Russell ise 307.6 km/s hızda kaldı. Bunda DRS farkı da olabilir.

Mercedes W13 rear wing
Mercedes W13 rear

Mercedes ayrıca dalgalanmayı azaltma amaçlı diğer değişiklikleri Cuma günkü antrenmanlarda test etti.

Yayınlanan teknik direktif, tabanın iki yanına kırmızı ok ile gösterilen ikinci metal destek kolunun eklenmesinin önünü açtı.

Takımlar daha önceden bir adet destek kolu kullanabiliyordu. Sarı boya ile gösterilen bu parça, genellikle vites kutusu kasnağına bağlanıyor.

Ancak takım, Cumartesi günü ikinci destek kolunu aracından kaldırdı.

Mercedes, umduğu performansı bulamaması nedeniyle ikinci destek kolunu kaldırdığını açıkladı ancak diğer takımlar yayınlanan teknik direktiften memnun olmadıklarını çünkü doğru prosedürün uygulanmadığını söyleyince protesto ihtimali ortaya çıkmıştı.

Mercedes W13 extra floor stay - Canada

Mercedes W13 extra floor stay - Canada

Photo by: Giorgio Piola

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