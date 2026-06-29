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Formula 1 Avusturya GP

Sainz: "Hâlâ yeterince iyi değiliz"

Carlos Sainz, Avusturya GP’nin ardından basına konuştu ve aracın performansının rekabetçi olmadığını söyledi.

Neşe Akkoyun
Yayın tarihi:
Carlos Sainz., Williams

Carlos Sainz., Williams

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Williams için 2026 sezonundaki zorlu gidişat Red Bull Ring'de de devam etti. Cumartesi hem Carlos Sainz hem de takım arkadaşı Alex Albon Q1’de elenerek yarışa 17 ve 18. sıralardan başlamışlardı.

Sainz, 71 turluk mücadelenin 23. turunda, son viraj çıkışında araçtaki güç kaybı yüzünden yarıştan çekilmek zorunda kalmıştı.

Hafta sonu boyunca yaşadıkları denge sorunlarına ve yarıştaki erken vedasına değinen Sainz, şu ifadeleri kullandı: "Sıralama turlarından önce araçta tam olarak beklediğimiz gibi çalışmayan birkaç parça tespit ettik ve yarıştan önce bazı değişiklikler yaptık.”

“Bu değişiklikler aniden işe yaradı ve yarışta orta gruba yaklaştık. En azından Haas, Alpine ve Audi ile mücadele ederken keyif aldım. Ancak ne yazık ki yarışın ilerleyen dakikalarında her şey tersine döndü ve yarış bizim için orada bitti."

Carlos Sainz., Williams

Carlos Sainz., Williams

Fotoğraf: Eric Le Galliot

Avusturya'daki veda ile üst üste üç yarıştan puansız ayrılan İspanyol pilot, Williams'ın yüksek hızlı pistlerdeki zayıflığına değindi: "Açık konuşmak gerekirse performansımız hâlâ yeterince iyi değil.”

“Yarışın ilk bölümünde kendimi daha rahat hissettiğim, Barselona'daki araca yakın bir araç vardı. Ancak, bu tarz yüksek süratli ve sıcak pistlerde üst üste çok kötü hafta sonları geçirdik.”

“Hâlâ aracın performansını yukarı taşıyacak bir güncellemeye ihtiyacımız var ve bu paket önümüzdeki hafta Silverstone'da gelecek. Umarım bu sayede yeniden rekabetçi olmaya başlarız."

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Alexander Albon, Williams, Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Manuel Eletto / Getty Images

Takım arkadaşı Alex Albon ise aracın saf hız eksikliğine dikkat çekti: "Yarışta Racing Bulls pilotları tur farkı attılar. Sanırım onlar çok iyi bir hafta sonu geçirdiler, bizse çok kötüydük.”

“Bizim açımızdan yarış temposu diye bir şey yoktu, durum bu kadar basit. Buraya gelirken beklentilerimiz daha yüksekti ama düşündüğümüz gibi olmadı. Gelecek hafta sonu için küçük bir güncelleme paketimiz var ve umarım bu bizi orta grup mücadelesine biraz daha yaklaştırır."

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