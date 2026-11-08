Formula 1 Sao Paulo GP

Sainz, sıralama seansını değerlendirdi: "FIA süreci çok iyi yönetti"

Carlos Sainz, Brezilya’daki zorlu sıralama seansında aracın hissiyatından memnun olduğunu ancak stratejik zamanlamada şanssızlık yaşadığını söyledi.

Neşe Akkoyun

Yayın tarihi: 8 Kas 2026 14:20

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Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Yağmur altında geçen sıralama turlarının ardından seansı değerlendiren Carlos Sainz, yağmur lastiklerinde çok güçlü olduklarını belirtti. Geçiş lastiklerine bir tur geç geçmesi ve hemen ardından çıkan kırmızı bayrak nedeniyle bu lastiklerle derece kaydedemediğini vurgulayan Sainz, FIA’nın seans yönetimi kararlarını doğru bulduğunu ve pazar günkü yarışta yağmurun işlerine yarayacağını ifade etti.

Sıralamaların ardından konuşan Sainz, şunları söyledi: "Herkes için zorlu bir sıralama seansı oldu ancak araç gerçekten çok iyi hissettiriyordu.”

“Yoğun yağmur lastiklerini çalıştırıp rekabetçi tur zamanları attığımız için oldukça güçlüydük. Ne yazık ki geçiş lastiğine bir tur geç geçtik ve çıkan kırmızı bayrak o lastikle derece kaydetmemi engelledi.”

Isack Hadjar, Red Bull Racing, Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Colin McMaster / LAT Images via Getty Images

“Bu durum çok sinir bozucuydu ama şanssızlık, yapacak pek bir şey yok.”

“FIA süreci iyi yönetti, Q1 seansını durdurarak doğru kararı verdi ve sağanak yağışlar arasındaki boşluğu en iyi şekilde değerlendirerek iyi bir iş çıkardı.”

“Yarın biraz yağmur yağması işimize gelir ve kaostan uzak durmayı başarırsak heyecanlı bir yarış geçirebiliriz."

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- Motorsport.com Ekibi

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