Formula 1 Sao Paulo GP

Sainz'dan Pirelli'ye eleştiri: "Yağmur ve geçiş lastikleri çok yetersiz"

Carlos Sainz, zorlu geçen Sao Paulo Grand Prix’sinin ardından Pirelli’den yağmur ve geçiş lastiklerini geliştirmesini istedi.

Zeynep Taş

Yayın tarihi: 10 Kas 2026 14:15

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Tercih edilen kaynak olarak ekle

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: James Sutton / Formula 1 / Formula Motorsport Ltd via Getty Images

Pirelli, yaklaşık 20 yıl önce yüksek aşınma oranına sahip lastiklere geçmesinden bu yana sık sık eleştirilerin hedefi oluyor.

Takımlar kuru zemin lastiklerini yönetme konusunda uzun süredir önemli ölçüde deneyim kazandı. Buna rağmen bu lastiklere yönelik şikâyetler devam ediyor.

Brezilya’da ise eleştirilerin odağında geçiş ve yağmur lastikleri vardı. Sıralama turlarında her iki yağmur lastiği seçeneği de kullanılırken pazar günkü yarışta geçiş lastikleri tercih edildi.

Grand Prix Pilotlar Birliği (GPDA) direktörlerinden Carlos Sainz, lastiklere yönelik eleştirilerin başını çekti.

Carlos Sainz, Williams

Fotoğraf: Alastair Staley / LAT Images via Getty Images

Sainz, "Yeterince iyi değiller."

"Bence tam yağmur ve geçiş lastiklerinin performans seviyesi yeterli değil. Daha iyi bir lastik bulmak için Pirelli ile çalışmamız gerekiyor. Değişken koşullarda geçiş lastiğinin arka taraftaki performansı hâlâ çok zayıf."

"Lastikler ısınana kadar ön lastikler zaten performansını kaybetmiş oluyor. Yağmur lastiğine gelirsek, açıkçası dün çok fazla suda kızaklama yaşadık ve arka tarafta ciddi bir yol tutuş eksikliği vardı."

"Bu iki lastiğin gelişimi konusunda hâlâ biraz eksiğimiz var." şeklinde konuştu.

Fikrinizi almak istiyoruz!

Motorsport.com'da ne görmek istersiniz?

5 dakikalık anketimize katılın.

- Motorsport.com Ekibi

Yorumları okuyun ve gönderin

Ayrıca okuyun :





Bu İçeriği Paylaşın veya Kaydedin

Linki kopyala

Facebook'ta Paylaş

Tweetle

WhatsApp'ta paylaş

Linkedin'de Paylaş

Pinterest'te Paylaş

Viber'de paylaş

Önceki haber Imola’nın 2026 sezon finali hayali sona erdi: Katar ve Abu Dhabi hâlâ belirsiz!

Öne Çıkan Yorumlar

Henüz hiç yorum yapılmadı. İlk yorum yapan olmak ister misiniz?

Daha fazlasını ve Yorumları görüntüle

Daha fazlası

Zeynep Taş





Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"



Formula 1



Formula 1 1 s



Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"





Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"





Clarkson: "Russell, Brezilya'da basın toplantısını terk etti"



Formula 1



Formula 1



Sao Paulo GP



3 s



Clarkson: "Russell, Brezilya'da basın toplantısını terk etti"

Son Haberler





Bulega: "Toprak, MotoGP'ye damga vuracağını düşünmüştüm"



MotoGP



MGP MotoGP 51 dk



Bulega: "Toprak, MotoGP'ye damga vuracağını düşünmüştüm"





Imola’nın 2026 sezon finali hayali sona erdi: Katar ve Abu Dhabi hâlâ belirsiz!



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Imola’nın 2026 sezon finali hayali sona erdi: Katar ve Abu Dhabi hâlâ belirsiz!





Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"



Formula 1



F1 Formula 1 1 s



Vasseur: "Kış arası için takımda 'olumlu' bir atmosfer var"





Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"



Formula 1



F1 Formula 1



Sao Paulo GP



1 s



Norris: "Şampiyonluk mücadelesi verecek seviyede değiliz"

Özellik

Prime içeriğini keşfedin





Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 17 Mar 2018



Ekleyen Jonathan Noble



Analiz: F1'deki bir sonraki büyük şey "Yapay Zeka" olacak





Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 13 Şub 2018



Ekleyen Kevin Turner



Analiz: Ferrari, yeni kuralların 2. senesinde Mercedes'le olan farkı kapatabilecek mi?





Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 11 Şub 2018



Ekleyen Lawrence Barretto



Analiz: Mercedes'in olağanüstü yetenekli pilotu neden F1'de geri plana düştü?





Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?



Özellik



Formula 1



Özellik



Formula 1 6 Şub 2018



Ekleyen Ben Anderson



Analiz: Verstappen, nasıl Hamilton için en büyük tehditlerden oldu?

Abone olun ve Motorsport.com'a reklam engelleyicinizle erişin.

Formula 1'den MotoGP'ye kadar doğrudan padoktan haber yapıyoruz çünkü biz de sizin gibi sporumuzu seviyoruz. Uzman gazeteciliğimizi sunmaya devam etmek için web sitemiz reklam kullanıyor. Yine de size reklamsız bir web sitesinin keyfini çıkarma ve reklam engelleyicinizi kullanmaya devam etme fırsatı vermek istiyoruz.

2 seçeneğiniz var:

Abone olun.

Reklam engelleyicinizi devre dışı bırakın.

Şimdi üye ol Zaten abone misiniz? Burada oturum açın

Reklam engelleyicinizi zaten devre dışı bıraktınız mı? Sayfayı yeniden yükle

Bildirimleri yönet

Prime'a abone ol