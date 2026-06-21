Sainz'dan F1'i kökten değiştirecek öneri: "Pilotlar takım değiştirerek yarışmalı"
Carlos Sainz, Formula 1'in yapısını tamamen değiştirebilecek radikal bir fikir ortaya attı. İspanyol pilot, pilotların sezon içinde farklı takımlarda yarıştığı bir sistem önerdi.
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Marco Canoniero / LightRocket via Getty Images
Carlos Sainz, mevcut F1 düzeninin pilotlar yerine takımlar etrafında şekillendiğini savundu.
GPDA direktörlüğü de yapan Sainz, pilotların doğrudan takımlara bağlı olmadığı bir format hayal ettiğini söyledi.
Mundo Deportivo'ya konuşan İspanyol pilot şu ifadeleri kullandı: "Her zaman Formula 1’in takımlar ve pilotların ayrıldığı bir yapı hayal etmişimdir ama bu asla olmayacak, değil mi?"
Carlos Sainz, Williams
Fotoğraf: Erik Junius
"20 yarışlık bir sezon olduğunu ve her pilotun her araçla iki yarış yaptığını düşünün."
"Pilot, bir takımın parçası değil; Formula 1 tarafından kiralanan bir 'müşteri' olurdu."
"Ferrari'de, Mercedes'te, Williams'ta ikişer yarış yapma şansınız olurdu. Böylece herkes aynı şansa sahip olurdu."
"Bu şekilde tüm pilotlar dünya şampiyonluğu için eşit fırsata sahip olurdu."
"Böylece pilotlar ve takımlar tamamen ayrılır, iki ayrı gerçek şampiyona ortaya çıkardı."
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