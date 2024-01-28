"Sainz'a ilgi gösteren takım sadece Audi değil"
Carlos Sainz'ın 'A planı' Ferrari ile birkaç yıllık bir sözleşme uzatmak olsa da, AS'ın haberine göre Sainz'ın gelecek için başka seçenekleri de var ve bunlar 'sadece Audi değil'.
Geçen sezon Singapur Grand Prix'sinde Red Bull dışında yarış kazanan tek pilot olmasına rağmen, Ferrari'nin bu hafta başında yaptığı duyuruda uzun vadeli pilotu olarak onayladığı isim Sainz değil Charles Leclerc oldu.
Monakolu pilot ile onu 2029'a kadar Maranello takımında tutacağı bildirilen çok yıllık yeni bir sözleşme imzalayan Ferrari, basın açıklamasında Sainz'dan bahsetmedi.
Bunun nedeni Sainz'ın Ferrari ile henüz ayrıntıları netleştirmemiş olması.
29 yaşındaki pilot, 'sadece iki değil' çok yıllık bir anlaşma istediğini açıkça belirtirken, Ferrari'nin kendisine 2025 için sadece bir anlaşma önerdiği iddia ediliyor.
Gazetenin iddiasına göre 'İspanyol pilotu iyi tanıyan kaynaklar bir ya da iki yıllık bir sözleşme üzerinde çalışıldığını ancak önemli noktaların çözüme kavuşturulması gerektiğini' belirtiyor.
"29 yaşındaki Sainz, 2021'deki gelişinden mevcut sözleşmesinin sonuna kadar dört yıl boyunca Ferrari için yarışmış olacak. Kendisinin de altını çizdiği gibi önceliği İtalyanlarla uzun süreli bir sözleşme yenilemek."
Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images
Fan wearing a Carlos Sainz, Scuderia Ferrari T'shirt
"Ancak A planı ve B planı var."
"2026'dan itibaren Sauber'i bünyesine katarak şampiyonaya katılacak olan Audi gibi diğer takımlardan teklifler alıyor ve ilgilendiklerini beyan ediyorlar. Ama ilgi gösteren sadece Audi değil."
Yayın, Ferrari dışında sadece beş pilotun 2025 için sözleşmelerini onayladığını, Sergio Perez'in Red Bull'daki ve Fernando Alonso'nun Aston Martin'deki koltuğunun henüz net olmadığını belirtti.
Ve tabii ki 2026'da Sauber takımını devralacak olan ve F1 pilotunun babası Carlos Sainz Snr ile 2023 Dakar Rallisi'ni kazanan Sainz ailesiyle yakın bağları olan Audi de seçenekler arasında.
Motor.es'e verdiği demeçte Audi'nin Formula 1'de bu işi yapabileceğine inanıyor: "Bence [F1'de başarılı olmaları] sadece bir zaman meselesi olacak. Kristal bir kürem yok ama Audi'ye saygı duyuyorum ve bence iyi bir proje olması için gereken her şeyi yapıyorlar."
"Audi ailesinin bir parçası olduğum için, Audi takımının gelecekte ne olabileceği konusunda konuşmamız ve görüş alışverişinde bulunmamız mantıklı."
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