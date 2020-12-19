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Formula 1 / Son dakika

Sainz'a güvenen Ferrari: "İlk testini 2018 aracıyla Ocak ayında yapacak"

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Sainz'a güvenen Ferrari: "İlk testini 2018 aracıyla Ocak ayında yapacak"
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Ferrari takım patronu Mattia Binotto, Carlos Sainz hakkında övgü dolu sözler söylerken

Carlos Sainz, gelecek yıl McLaren'dan Ferrari'ye geçiş yapacak ve cuma günü takım fabrikasına gelerek ekiple tanıştı.

Cuma günü bazı basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Binotto, Sainz'ın takımlar şampiyonasında kendilerine yardımcı olmasını beklediğini söyledi.

"Carlos hızlı ve güçlü bir sürücü. 2020'de iyi bir sezon geçirdi. Sıralama turlarında daha hızlıydı, geçmişte bu alanda o kadar hızlı değildi. Yarışta her zaman çok iyiydi. Büyük bir tecrübeyle geliyor, çünkü farklı takımlarda yarıştı. Dinlemeye ve öğrenmeye açığız."

"Carlos'un takımlar şampiyonası için önemli bir katkısı olmasını bekliyorum. Araçtaki her iki sürücünün de çok iyi performans göstermesi önemli."

"Takımlar şampiyonasında başarılı olmak, iki sürücünün de pilotlar şampiyonasında iyi performans gösterdiği anlamına gelir. Carlos'un takımlar şampiyonasında daha iyi bir noktada olmamıza yardımcı olmasını umuyorum ve bunu yapabileceğine eminim."

"Onun harika bir takım arkadaşı ve aynı zamanda çok çalışkan biri olmasını bekliyorum. O bir lider ve gelecekte takımı geliştirmeye yardımcı olacak."

Sainz, Ferrari'ye ilk ziyaretini cuma günü yaptı ve Binotto, bu ziyaretle ilgili açıklamalarda bulundu.

"Çok basit bir program vardı. Bir turistin yapacağı tarzda bir fabrika turuydu. Ofislerin ve bölümlerin nerede olduğunu öğrendi. İşe başladığımız zaman bunları bilmek önemli olacaktır."

"Ferrari'nin değerlerini ve tarihini öğrenmesi adına iyi bir turdu."

Charles Leclerc, Mattia Binotto and Carlos Sainz Jr. at Ferrari

Charles Leclerc, Mattia Binotto and Carlos Sainz Jr. at Ferrari

Fotoğraf: Ferrari

"Ocak testine hazırlanabilmek için koltuk ayarı yaptı ve herhangi bir teknik toplantıya katılmadı. Daha çok insanları tanımak üzerineydi. Yani organizasyonu tanımaya başladı ve ileride birlikte çalışacağı teknisyenlerle, mühendisleriyle tanıştı. Sonrasında da Charles ve onunla yemek yedik."

"Bu yüzden çok basit bir Noel ziyareti,  fabrika turu, öğle yemeği ve mühendislerle buluşmaydı."

Binotto, Sainz'ın Ocak ayında Fiorano'da 2018 Ferrari aracıyla test yapacağını doğruladı.

"Barcelona'da 1.5 günlük bir kış testi olacak. Bunun dışında Ocak ayında Fiorano'da 1-1.5 ya da belki daha fazla süren bir test düzenleyeceğiz. Bu test 2018 aracıyla olacak çünkü kurallar buna izin veriyor."

“Ocak testi, pistte bir Ferrari aracına ilk dokunuşu olacak. Bu eski bir araç, ancak prosedürlerimize, mühendislerle iletişim şeklimize alışması ve mühendis ekibiyle ilgili fikir edinmesi için önemli olduğunu düşünüyoruz."

"Sebastian'ın ekibiyle çalışacak, bu yüzden yarış mühendisi Riccardo Adami olacak. Dışarıdan gelen birisi (mühendis) olmayacak."

Binotto, Sainz'ın podyuma çıkıp çıkamayacağı sorusuna ise şöyle yanıt verdi: "Evet, onu podyumda görmeyi sabırsızlıkla bekliyorum. Ama bu ona değil, araca bağlı ve eğer araç yeterince iyi ise, o zaman podyumda olacak."

"O çok genç bir sürücü, 1968'den bu yana en genç sürücü kadromuza sahibiz ve bunu sadece iki yıl için değil, gelecek için sağlam bir temel oluşturmak için yaparsınız. Onun gelecekte bizimle birlikte olmasını umuyoruz." 

Binotto, galibiyet ihtimalini ise küçümsedi: "En iyi takımla olan fark çok büyük. Fırsatlar olup olmayacağını asla bilemezsiniz, onlardan yararlanmaya çalışacağız, ama geleceği göremem."

 
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Bu Haber Hakkında

Seri Formula 1
Editör Kemal Şengül

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