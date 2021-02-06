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Formula 1 / Son dakika

Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

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Sainz’a göre Hamilton-Mercedes dominasyonunu yargılamamak imkansız

Ferrari’nin yeni sürücüsü Carlos Sainz, araçlar arasındaki farklar nedeniyle diğer pilotların Lewis Hamilton’un yeteneklerine ulaşıp ulaşamayacağının bilinmesinin imkansız olduğuna inanıyor.

Bu sezon Ferrari’yle yarışacak olan İspanyol pilot, geçen yıl yeteneğin sonuçlar üzerinde çok küçük bir etkisi olduğunu söylemişti.

Sainz Hamilton’u Mercedes’deki başarılarından dolayı överken, aynı zamanda da İngiliz pilotun sporda en iyisi olup olmadığını kesin olarak öğrenmenin imkansız olduğunu dile getirdi.

GPFans'e konuşan Sainz, ‘’Bence Lewis griddeki en iyi sürücü. Bene tarihteki en yetenekli sürücülerden bir tanesi.’’

‘’Ancak anlatmaya çalıştığım şey, bunu bilmenin imkansız olması çünkü sürülebilecek sadece iki tane Mercedes var.’'

‘’Gridde o kadar çok yetenek varken, sporun şu anda takım ve araç odaklı olması talihsiz bir durum.’’

‘’Bütün sürücüler sıralama turlarında birbirinin onda üç saniye aralığındalar ve gridin başıyla sonu arasında iki saniye fark için mücadele ediyoruz.’’ dedi.

Sainz’ın yeni Ferrari’siyle Bahreyn Grand Prix’sinden hemen önce, 1.5 günlük bir testi olacak.

Eski McLaren Sürücüsü, yeni takımında hızlanmakla ilgili endişesi olmadığını söylerken şöyle devam etti: ‘’Formula 1 pilotu olarak bilmediğiniz bir araçta hızlı olmak çok zor değil."

‘’Zor olan şey araçtan performansın son onda birini, onda ikisini alabilmek ve Lewis’in özellikle daha iyi olduğu konunun bu olduğunu düşünüyorum.’’

Çeviri: Betim Aker

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