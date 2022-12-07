Sainz'a göre Ferrari, üç alanda gelişmeli

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Ferrari 2022 Formula 1 sezonuna oldukça güçlü başladı, ancak yıl ilerledikçe geriye düştü. Takım ilk yarışların ardından yaşadığı teknik sorunlar, pit duvarı hataları ve kazalar nedeniyle şampiyona liderliğini Red Bull Racing'e bıraktı.

Sezonun ikinci yarısında Mercedes bile takımlar şampiyonasında İtalyan ekibi zorlamaya başladı ancak sezonu en azından ikinci tamamladılar.

Hal böyle olunca takımın gelişmesi gereken birden fazla alan olduğu ortaya çıktı. İlk adım atıldı: Ferrari takım patronu Mattia Binotto geçtiğimiz günlerde istifasını sundu ve artık takımın başında olmayacak.

Carlos Sainz, Binotto'nun ayrılışıyla ilgili herhangi bir açıklama yapmıyor. Ancak takımın geliştirebileceği üç alan belirliyor.

Ferrari pilotu, "Her şeyden önce pazar günleri daha iyi olmamız gerekiyor." dedi.

F1-75 sıralama turlarında son derece güçlü olsa da, Pazar günü genellikle çok geride kalıyor. Bu, kısmen örneğin Abu Dhabi GP'nin başlangıcında Sainz'ın Lewis Hamilton'a geçilmesine neden olan bazı start sorunlarından kaynaklanıyor.

Sainz, "İyi başlangıçlar yapmamızı engelleyen ve tekrarlayan sorunlarımız var. O mücadelede [Hamilton ile] beş ya da altı saniye kaybettim." dedi.

İkinci konu ise strateji gibi görünüyor. İtalyan ekibin strateji hatası 2022 yılında birden fazla kez ön plana çıktı. Örneğin Monako, Britanya ve Macaristan hâlâ hafızalarda.

Sainz, "İkincisi strateji ve bunun üzerinde çalışıyoruz." dedi.

Sainz son olarak aracın gelişimine değindi. Ferrari, Red Bull ile arasındaki farkı kapatmak için elinden geleni yapsa da başarılı olamadı.

Sainz, "Sadece iyi gelişemedik. Fakat unutmayın ki Roma bir günde inşa edilmedi. Ayrıca nereden geldiğimize de bakmalısınız. Son iki yılda kaydedilen ilerleme harika." dedi.

Sainz, 2022 sezonunda bir galibiyet aldı ve yılı beşinci bitirdi.