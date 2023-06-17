Sainz'a ceza çıkmadı

Carlos Sainz, Cumartesi günü olaylı bir antrenman seansı geçirdi. Önce Alex Albon'u iki kez engelledi ve bu da hakemlerin kendisini soruşturmasına enden oldu. Ardından 1. virajda Ferrari'sini duvara çarptı.

Albon'u engellediği için 21:15'te hakemlerin karşısına çıkan Sainz, kendisini savundu ve cezaya yer olmadığını belirtti.

Hakemler sıralama turlarının başlamasından 25 dakika kala İspanyol sürücünün savunmasını kabul etti ve kendisine ceza vermedi.