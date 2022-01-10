Sainz: "Zorluklar yaşasa bile Ferrari, her zaman geri dönmeyi başarır"

2021 sezonu için McLaren'dan Ferrari'ye geçen Carlos Sainz, burada İtalyan ekibin genç yeteneği Charles Leclerc'le takım arkadaşı oldu.

Sezon öncesi test sayısının kısıtlanması nedeniyle başlangıçta zorlanan Sainz, buna rağmen takım değiştiren sürücüler arasında, yeni ekibine en hızlı şekilde uyum sağlayan sürücü oldu.

Bazı kazalar yapsa da sürekli olarak gelişen Sainz, sezonu 4 podyum ve 164,5 puanla, takım arkadaşı Leclerc'in önünde beşinci sırada tamamladı.

2022'de tamamen yeni düzenlemeler gelecek fakat Sainz, Ferrari'deki ilk yılına ne kadar hızlı adapte olduğu göz önüne alındığında, karşılaşacağı yeni zorluklarla baş edebileceği konusunda iyimser görünüyor.

DAZN ile yaptığı röportajda Sainz, "Beklentim biraz daha yukarıda bitirmekti fakat Ferrari ile yeni bir sezonda karşı karşıya olduğum şeyler, şartlara bu kadar çabuk adapte olmam ve her şeyden önce, sezona başladığım seviyeye kıyasla çok daha iyi bir bir noktada bitirmiş olmam gerçeği, bana olumlu bir yıl geçirdiğime dair güven veriyor."

"Sürekli ilerleme kaydettiğim bir yıldı ve bu da 2022 için önemli bir şey çünkü çok fazla güven kazandım. Gelecek sezon nasıl geçerse geçsin kendimi hazır hissediyorum." dedi.

Sainz, 2020 sezonu başlamadan önce Ferrari'den gelen teklifi kabul etmiş ve 2021 için İtalyan ekibe geçmişti.

O sezon McLaren, Ferrari'den daha güçlüydü ve İngiliz ekip üçüncü olurken, Ferrari sadece altıncı olmuştu.

Bu da Sainz'ın verdiği kararın doğruluğunun sorgulanmasına yol açtı.

İspanyol pilot, "Zorlu bir süreçten geçtik fakat bu takım Ferrari. Evet kötü bir yıldı ama işleri tersine çevirme konusunda son derece yüksek bir kapasiteleri var."

"İnsanları bana 'McLaren'da harika gidiyorken neden Ferrari'ye geçiyorsun?' diye sorduklarında şaşırdım. Ben de 'Oraya nasıl gitmeyeyim ki?' gibiydim."

"İnsanlar heyecanlanıyorlar çünkü Ferrari'nin kötü bir yılı tersine çevirme yeteneğine sahip olduğunu gördüler."

"Gelecek yıl için sabırsızlanan taraftarlar görüyorum ki bence de kural değişikliği bize fırsatlar sunabilir. Hedefimiz dünya şampiyonlukları kazanmak çünkü bu takım Ferrari."

"Ferrari'ye bazı insanların düşündüğü şeyleri yapmak için değil, savaşmak için geldiğimi de gördüler."

"Kişisel olarak bakarsam, bu iyi bir yıldı ama mükemmel değildi. Henüz iyisini yapmadım."

Carlos Sainz Jr., Ferrari SF21 Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images