Sainz: "Zor bir zamandan geçiyorum"

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Ferrari pilotu Sainz, oldukça inişli çıkışlı bir hafta sonunu geride bıraktı. İspanyol pilot, hafta sonuna kötü başlamıştı ve sıralama turlarının ikinci bölümünde kaza yaparak, son bölümde derece kaydedememişti.

Bu kazasının ardından Sprint yarışa 10. sırada başlayan Sainz, 21 turluk yarışta 6 sıra kazandı ve 4. sırayı aldı. Sainz, Sprint yarışın ardından mutluydu ve 4. sıraya yükselmesiyle birlikte oyuna geri döndüğünü düşünüyordu.

Fakat bugün gerçekleştirilen ana yarış Sainz için erken bitti. Sainz iyi bir start alamadı ve ilk şikana gelinirken Daniel Ricciardo ile yan yanaydı. Ricciardo, ilk şikanda kerb'e çıkarak aracın önünü kaybettiği ufak bir an yaşadı ve Sainz'a dokundu.

Sainz, temasın etkisiyle çakıl havuzuna uçtu ve tıpkı Avustralya'da olduğu gibi, bu yarışta da çakıl havuzuna saplandı. Böylelikle Sainz'ın yarışı 2. virajda sona ermiş oldu ve Ferrari pilotu üst üste 2. kez yarış dışı kaldı.

Sainz, kendisinin yarış dışı kalmasına neden olan temas hakkında şunları söylüyor: "Alınabilecek en iyi startlardan birini almadım. Charles da iyi bir start alamadı, startta ne olduğunu analiz etmemiz gerekecek."

"İyi bir start almayı tercih ederdim ama önümüzde uzun bir yarış vardı. İkinci viraja [ilk şikana] temiz bir şekilde gelmeyi başardım sonrasında nedense Daniel kerb'e çıktı. Ona oldukça yer bırakmıştım. Kerb'e çıkmasının ardından aracın önünü kaybetmiş olmalı ve bana dokundu. Şanssız bir durumdu ve yine çakıla saplandım."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes as Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Yarış içerisinde seyircilerin ve yorumcuların değindiği konulardan biri de DRS'nin geç açılmasıydı. Pistte kuru bir hat oluşmasıyla birlikte, pilotlar kuru zemin lastiklerine geçmişlerdi ancak DRS, uzun süre açılmadı.

Sainz'ın takım arkadaşı Leclerc, 2. sıra için Sergio Perez'i geçmeye çalışıyordu ve DRS daha erken açılsaydı, belki de Perez'i geçebilirdi. DRS, 32. turda açıldı ve birçok kişi, bunun geç kalınmış bir karar olduğunu düşünüyordu.

Sainz ise DRS'nin geç açılma kararını "normal" olarak karşılıyor. İspanyol pilot, geçtiğimiz sezon benzer koşullarda George Russell ile Valtteri Bottas arasında yaşanan kazayı hatırlattı ve konu hakkında şunları söyledi: "Bence geçen sene George ve Valtteri'nin ana düzlükteki kazasından sonra FIA'nın DRS konusunda daha temkinli olması normal. Çünkü geçen sene yaşanan kaza büyük bir kazaydı."

"Pistte hâlâ ıslak noktalar vardı ve FIA'nın bu konuda daha temkinli olması normal. Yani bu durum çok da umurumda değil."

Sainz, üst üste 2. kez yarışı tamamlayamamış oldu ve önemli puanları kaybetti. İspanyol pilot, zor bir zamandan geçtiğini kabul etse de sıkı çalışmaya devam etmesi durumunda iyi şeylerin geleceğini düşünüyor.

"Oldukça kötüyüm, kesinlikle zor bir zamandan geçiyorum. Taraftarlarımızın önünde iyi bir yarış çıkarmak istedim. Kötü bir start alsam da hâlâ 63 tur vardı. Bu yüzden, ikinci virajda yarış dışı bırakılmak kötüydü ama bir sporcunun hayatında her zaman böyle kötü anlar vardır."

"Bu kötü zamanlardan geçme sırası bana geldi. Sıkı çalışmaya devam ettikçe, iyi anların geleceğinden eminim."

Daniel Ricciardo, McLaren MCL36, Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, collide on the opening lap Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images