Sainz: "Zor bir zamandan geçiyorum"

Ferrari pilotu Sainz, oldukça inişli çıkışlı bir hafta sonunu geride bıraktı. İspanyol pilot, hafta sonuna kötü başlamıştı ve sıralama turlarının ikinci bölümünde kaza yaparak, son bölümde derece kaydedememişti.

Bu kazasının ardından Sprint yarışa 10. sırada başlayan Sainz, 21 turluk yarışta 6 sıra kazandı ve 4. sırayı aldı. Sainz, Sprint yarışın ardından mutluydu ve 4. sıraya yükselmesiyle birlikte oyuna geri döndüğünü düşünüyordu.

Fakat bugün gerçekleştirilen ana yarış Sainz için erken bitti. Sainz iyi bir start alamadı ve ilk şikana gelinirken Daniel Ricciardo ile yan yanaydı. Ricciardo, ilk şikanda kerb'e çıkarak aracın önünü kaybettiği ufak bir an yaşadı ve Sainz'a dokundu.

Sainz, temasın etkisiyle çakıl havuzuna uçtu ve tıpkı Avustralya'da olduğu gibi, bu yarışta da çakıl havuzuna saplandı. Böylelikle Sainz'ın yarışı 2. virajda sona ermiş oldu ve Ferrari pilotu üst üste 2. kez yarış dışı kaldı.

Sainz, kendisinin yarış dışı kalmasına neden olan temas hakkında şunları söylüyor: "Alınabilecek en iyi startlardan birini almadım. Charles da iyi bir start alamadı, startta ne olduğunu analiz etmemiz gerekecek."

"İyi bir start almayı tercih ederdim ama önümüzde uzun bir yarış vardı. İkinci viraja [ilk şikana] temiz bir şekilde gelmeyi başardım sonrasında nedense Daniel kerb'e çıktı. Ona oldukça yer bırakmıştım. Kerb'e çıkmasının ardından aracın önünü kaybetmiş olmalı ve bana dokundu. Şanssız bir durumdu ve yine çakıla saplandım."

Charles Leclerc, Ferrari F1-75, passes as Marshals assist Carlos Sainz Jr., Ferrari F1-75, in the gravel

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images