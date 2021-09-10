Sainz: "Zandvoort yarışında beni yavaşlatan şeyi bulduk"

Ferrari pilotu Carlos Sainz, İtalyan takımla ilk İtalya yarışına bu hafta sonu çıkacak ve hafta boyunca İtalya'da kendisine büyük ilgi vardı.

Perşembe günü basın toplantısında konuşan Sainz, Ferrari pilotu olarak Monza'da yarışmasıyla ilgili şöyle konuştu: "Ferrari ile buraya geri dönmek çok farklı bir his. Geçen yıldan çok güzel anılarım var. 2021'de Ferrari ile yarışacağım McLaren ile Monza'da katıldığım yarıştan çok uzun bir süre önce ilan edildiği için, o noktada bir Ferrari sürücüsü olmam halinde [Monza'da] nasıl hissetmeye başlayacağımı kısmen gördüm."

"Tifosi ile olan ilişkimin zaten biraz farklı olduğunu hissedebiliyordum çünkü takıma geleceğimi biliyorlardı, o yıl fazladan destek hissettim. Neredeyse bir galibiyet de alıyordum ancak Pierre çok iyi savundu! Bu yıl ise [destek] tamamen farklı bir seviyeye ulaşmış durumda. Çılgınca, çarşamba günü bir etkinlik için Milano'ya gittik ve bir Ferrari sürücüsü olarak aldığınız destken çılgınca. Bunu tarif edebileceğim başka bir kelime yok. Çok keyif aldığım bir şey ve hafta sonunun geri kalanında bu desteği hissetmeye devam etmek için sabırsızlanıyorum."

Fakat Sainz, Monza'ya Zandvoort'ta yaşadığı sorunların ardından geliyor. İspanyol pilot genellikle yarışlarda iyi olsa da, Hollanda GP boyunca epey zorluk yaşadı.

Neler olduğu sorusuna Sainz, "Yarış esnasında neler olup bittiğine iyice baktık çünkü kesinlikle bir Ferrari pilotu olarak en zayıf yarışımdı. İlk yarışından bu yana tempom yerindeydi ve sebepten ötürü Zandvoort, normalde güçlü yanım olan yarış temposu ve form anlamında bir düşüş oldu."

"Duruma iyice baktık ve neden aracın performansını tam anlamıyla %100 ortaya koyamadığımı anladık. Potansiyel sorunun ne olduğunu bulduk ve şimdi %100 seviyesine geri döneceğime eminim ve mücadeleye hazırım." dedi.

Sorunun ne olduğu sorulduğunda İspanyol pilot, bunu gizlemeyi tercih ettiklerini belirtti.

"Sorunun ne olduğunu söyleyemem çünkü gizli tutmak istediğimiz bir şey. Bunun sebebi aracımızın özelliklerini ve aracımızın nelerden etkilendiğini anlatmaktan hoşlanmıyor oluşumuz. Bu yüzden ayrıntılara girmemeyi tercih ediyoruz. Fakat bunun sebebini öğrendiğimde kesinlikle sakinleştim ve böylece Zandvoort'u çok fazla düşünmek zorunda kalmadan tüm dikkatimi Monza'ya izin verebildim."

Sainz buna rağmen Monza'nın kendileri için çok zor geçeceği konusunda takım arkadaşı Charles Leclec'le hemfikir.

"Charles'a katılıyorum. Geçen yıl muhtemelen takım için 2020'deki en zorlu hafta sonuydu ve geçen yılki araçtan bu yılki araca geçişte bazı zayıf yönlerimiz olduğunu biliyoruz çünkü yönetmeliklerde pek bir değişiklik yaşanmadı ve çok fazla değişiklik yapmamıza izin verilmedi."

"Fakat bu yılki aracın geçen yıldan daha güçlü olması gerektiğini düşünüyorum ve aynı zamanda bu yıl bazı sürprizler olduğunu da gördük. Mesela Silverstone'da zorlanmayı bekliyorduk ve bir anda çok iyi bir tempo yakaladık. Monako'da da mesela öyleydi, tabi iki bu bir Monako değil ama en azından sürprizlerimiz oldu."

"Tabii ki söylediğim gibi bu yarışın zor olmasını bekliyorum, ilk ona girmek zor olacak fakat tifosinin ve diğer herkesin desteğiyle elimizden gelenin en iyisini yapacağız."

Carlos Sainz Jr., Ferrari, poses for a selfie photo for fans Fotoğraf: Mark Sutton / Motorsport Images