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Formula 1 / Son dakika

Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"

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Sainz: "Zak Brown, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı"
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, Editör

McLaren pilotu Carlos Sainz, İngiliz ekiple yaptığı çalışmalardan memnun olduğunu söylerken, takımın son yıllardaki ilerlemesindeki kilit ismin Zak Brown olduğunu söyledi.

McLaren, 2020 yılında 2012'den sonra ilk kez şampiyonada ilk üçe girmeyi başardı ve iyi bir yılı geride bıraktı.

İngiliz ekip, zaman zaman en hızlı beşinci araca sahip olsa da, en istikrarlı performansı gösteren ekipti ve Carlos Sainz ile Lando Norris'in topladığı puanlarla üçüncü oldu.

McLaren özellikle Zak Brown'un CEO olmasının ardından doğru kararlar almaya başladı ve hem teknik departman hem de yönetim yapısı tamamen değişti. 

Gelecek yıl Ferrari ile yarışacak olan Carlos Sainz, bu yıl ortaya koyduğu performanstan memnun olduğunu söylerken, 2018'de kendisini McLaren'a getiren Zak Brown'dan övgüyle bahsetti.

As gazetesine konuşan İspanyol pilot, "Geçen yılki performansımı değerlendirmek zor ama şahsen oldukça memnunum. Başlangıç ​​zordu. Pek çok sorun ortaya çıktı ve bitmeyecek gibiydi."

"Ama son yedi-sekiz yarışta ritim yakaladım ve sezonu altıncı olarak bitirdim. Yılın başında bana böyle bir sonuç alabileceğimi söyleselerdi inanamazdım. Sezonu çok iyi bitirdim ve McLaren'ın şampiyona üçüncüsü olmasından çok memnunum."

"McLaren benim için çok özel bir ekipti. İki yıl boyunca yarıştığım bu takımda çok takdir gördüğümü fark ettim. Taraftarlardan ve takım personelinden oldukça dokunaklı mesajlar aldım. Sevildiğimi bilerek ayrılıyorum."

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid

Zak Brown, CEO, McLaren Racing, and Andreas Seidl, Team Principal, McLaren, on the grid

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

Lando Norris, McLaren, and Carlos Sainz Jr., McLaren

Lando Norris, McLaren, and Carlos Sainz Jr., McLaren

Fotoğraf: Andy Hone / Motorsport Images

"Son yarıştan önce bana McLaren'da en çok neyi özleyeceğim soruldu. 'İnsanlar' dedim. Orada pek çok arkadaşım vardı. Geçen hafta onlara veda ettiğim için çok üzüldüm. McLaren harika bir ekip ve ilerleme kaydedip, başarılara ulaşmaya devam edecekler."

"Zak Brown ile harika bir ilişkim var ve 2018 ortalarında beni McLaren'a çağıran oydu. Zak, McLaren'ın geri dönüşünde kilit rol oynadı. Andreas Seidl, James Key ve Andrea Stella ile sözleşme imzalayan oydu. Takımın bu noktaya gelmesi ve yükselmesi tamamen onun çalışmalarının sonucu." dedi.

Sainz, 2020'deki en iyi geçişi sorulduğunda, "Leclerc'e karşı Macaristan ve Bahreyn'de mükemmel geçişlerim oldu. Ama belki de Bahreyn'de Bottas'a yaptığım atağı seçerim çünkü podyum mücadelesinde Mercedes'in önündeydim!"

"Veya Monza'nın ilk virajında dış taraftan Kimi'yi yaptığım atak olabilir. Çok sayıda güzel geçişim vardı. Bu yüzden her yarışı hatırlamanız gerekecek." yanıtını verdi.

 
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Editör Kemal Şengül

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