Sainz: "Yükselmek zor olacak"

McLaren pilotu, sıralama turlarının ilk bölümünde mekanik bir sorun yaşadı ve bundan ötürü zaman turu kaydedemedi.

Yarışa gridin en gerisinden başlayacak İspanyol pilot, seans sonrası verdiği demeçte kaybettiği pozisyonları geri kazanmasının hiç de kolay olmayacağını söyledi.

Bununla birlikte elinden geleni yapmaya devam edeceğini de ekledi.

Şampiyona altıncılığı için yarışan Sainz, "Tam olarak ne olduğunu gerçekten bilmiyorum. Son virajın çıkışında araç tuhaf davranmaya başladı ve hız azaldı. Yavaşlamak zorundaydım."

"Sonrasında garaja geldim ve aracı incelemeye başladık. Fakat sorunu çözmek için yeterli vaktimiz yoktu. Üzücü..."

"Yarışta neler olacağını bilmiyorum. Burada geçiş yapılabilecek yerler var. Fakat yeterli hız avantajınız varsa geçiş yapabilirsiniz."

"Aksi taktirde birisinin arkasında takılıp kalırsınız."

"Ve geriye dönüp bakarsak, önceki yarışlarda rakiplerimizden çok daha hızlı olduğumuzu söyleyemem."

"Bu yüzden yarın tüm bu pozisyonları geri kazanmam gerçekten çok zor olacak." dedi.