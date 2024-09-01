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Formula 1 İtalya GP

Sainz: "Yükselişimiz istikrarlı olmalı"

Carlos Sainz, gelecek yarışlarda bu yükselişin kalıcı olup olmayacağını değerlendirdi.

Enes Erdemirel
Enes Erdemirel
Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images

İtalya Grand Prix'sinde Ferrari ve McLaren arasındaki sıkı bir mücadele verdi ve zaferin sadece hızla değil, aynı zamanda stratejiyle de kazanılabileceğini bir kez daha gözler önüne serdi.

Monza'daki galibiyetin ardından konuşan Carlos Sainz, yarış sonrası değerlendirmelerde şunları söyledi: "Bugün, McLaren'larla gerçek bir yarış içindeydik."

"Burada çekişin büyük bir fark yarattığını düşünüyorum ve 15. tur civarında çekişi kaybettiğimde, çekişin ne kadar yavaşlattığını hissettim."

"Ancak, Monza'nın çok özel bir pist olduğunu unutmamak gerek."

"Önümüzdeki yarışlarda, özellikle Austin gibi daha normal pistlerde bu güncellemenin gerçekten sezonumuzu değiştirip değiştirmeyeceğini görmemiz gerekecek."

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