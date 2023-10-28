Sainz: "Yüksek yakıtta, düşük yakıtta olduğumuz kadar güçlü değiliz"

2023 sezonunda Red Bull pilotları harici yarış kazanan tek pilot olan Carlos Sainz, Ferrari'nin ilk çizgiyi kapattığı Meksika Grand Prix'si sıralama turları sonrasında soruları yanıtladı.

Pazar günü öncesi hafta sonunun genel bir değerlendirmesini yapan Carlos Sainz, şu açıklamalarda bulundu: "Oldukça garip bir seanstı. Dürüst olmak gerekirse tüm hafta iyi bir turu bir araya getirmekte zorlandım."

"Yapabildiğim ilk iyi tur Q3 seansındaydı, aniden sıralamada birinciydim ve onda da Charles beni onda yarım, onda bir saniye farkla geçti. Ancak sonraki turda neden yarım saniye daha yavaş olduğumuzu anlamakta zorlandım."

Sıralama turu temposuyla yarış temposunun tamamen ayrı olduğunu belirten İspanyol pilot, şu sözlerle açıklamasını sonlandırdı: "Açıkçası, yüksek yakıtta düşük yakıtta olduğumuz kadar güçlü değiliz."

"Yarın Red Bull’u arkamızda tutmak için bu lastikleri nasıl canlı tutabileceğimizi göreceğiz çünkü ilk sırada iki aracımızın olması iyi bir avantaj. Yani evet, elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışacağız."

Fotoğraf: Sam Bloxham / Motorsport Images Carlos Sainz, Ferrari SF-23