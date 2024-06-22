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Formula 1 İspanya GP

Sainz: "Yüksek hızlı virajlardaki zıplama Ferrari'yi öldürüyor!"

Carlos Sainz'e göre İspanya Grand Prix'si sıralama turlarında zorlanmalarının sebebi, Ferrari'nin zıplama sorununu çözememesi.

Jonathan Noble Filip Cleeren
Carlos Sainz, Ferrari SF-24, Charles Leclerc, Ferrari SF-24

İspanyol pilot ve takım arkadaşı Charles Leclerc, Barselona'da pole pozisyonu için mücadele etmeyi umuyorlardı ancak McLaren'den Lando Norris'in Max Verstappen'i geçerek ilk sıraya yerleşmesi ve her iki Mercedes'in de hemen arkalarında yer almasıyla üçüncü çizgiye düştüler. 

Ferrari yeni ve büyük bir güncelleme paketinin ileriye doğru bir adım atmasını umarken, Sainz takımın beklentilerinin yüksek hızdaki zıplama sorununun üstesinden gelememesi nedeniyle boşa çıktığını düşünüyor.

"Tüm hafta sonu boyunca yüksek hızlı virajlarda mücadele ettik."

"Hâlâ yüksek hızlı virajlarda bize çok zor anlar yaşatan bir sorunumuz var: Zıplama sorunu."

"Muhtemelen bu da üçüncü sektör için lastiği biraz öldürüyor."

"Bu düzenlemelerin üçüncü yılında hâlâ araca yanal yük bindiğinde ve yüksek hızlı virajlarda zıplama sorunu ile mücadele ediyoruz. Tüm hafta sonu bundan kurtulmaya çalışmakta zorlandık ve başaramadık."

"Bu piste geldiğimizde McLaren ve Red Bull'un hiç zıplamadığını görebiliyorsunuz, bence bu konuda iyi bir iş çıkarıyorlar."

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Carlos Sainz, Scuderia Ferrari

Fotoğraf: Sam Bagnall / Motorsport Images

Sainz, Ferrari'nin Q2'ye kadar pole pozisyonu şansı olduğuna inandığını, ancak rakiplerinin daha fazla hız elde etmeyi başardıklarında umutlarının söndüğünü söyledi.

Ferrari pilotu, "Red Bull'un ve McLaren'in hızlandıklarında bize karşı üstünlük sağladıklarını fark ettik." 

"Hayal kırıklığına uğradım çünkü serbest antrenmanlardan sonra bu hafta sonu pole pozisyonu için mücadele etme şansımız olduğunu düşünmüştüm. Ancak Q2'de bundan çok uzakta olduğumuzu fark ettik." dedi.

Sainz'ın önünde beşinci sırada yer alan Leclerc, bu hafta sonu şu ana kadar Ferrari ile hiçbir noktada rahat hissetmediğini söyledi.

"İlk ve ikinci antrenman seansı benim için son derece zordu. İlk antrenman seansında eski pakete sahiptik ve iki araç arasında karşılaştırma yapmamız gerekiyordu."

"İkinci seansta araç hiç iyi hissettirmiyordu, denge çok kötüydü. Bugün temelde her şeyi değil ama araçtaki pek çok şeyi değiştirdik. Üçüncü antrenmanda kendimi hemen çok daha rahat hissettim. Ancak hızım istediğimiz seviyede değildi."

"Dünden bugüne kaydettiğim ilerlemeden dolayı mutluyum ve bunun karşılığını yarışta alacağımı düşünüyorum."

"Ancak mutlu değilim ve aracın bugünkü sıralama turlarındaki hızından dolayı hayal kırıklığına uğradım."

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